Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Sicili kabarık çıktı: Dolandırıcılık, usulsüzlük, asker kaçaklığı…

ABD Başkan adaylığına seçilen Kamala Harris, yardımcısını belirledi. Harris, Minnesota eyaletinin 41. valisi Tim Walz'ı yardımcısı yaptı. Peki Trump'ın lakap babası olan Walz kimdir? İşte, 90'lı yıllardan bu yana ismi skandallarla anılan Tim Walz…
ABD Başkan adaylığına seçilen Kamala Harris, yardımcısını belirledi. Harris, Minnesota eyaletinin 41. valisi Tim Walz'ı yardımcısı yaptı. Peki Trump'ın lakap babası olan Walz kimdir? İşte, 90'lı yıllardan bu yana ismi skandallarla anılan Tim Walz…
KİM BU EMEKLİ LİSE ÖĞRETMENİ?
1964 doğumlu olan Tim Walz, Minnesota eyaletinin 41. valisiydi. 2019 yılında bu göreve seçilen Walz, Demokratik-Farmer-İşçi Partisi (DFL) üyesi olmasının yanısıra göreve gelmeden önce, 2007'den 2019'a kadar ABD Temsilciler Meclisi'nde Minnesota'nın 1. kongre bölgesini temsil etti. Ayrıca Demokrat Valiler Birliği'nin başkanlığını yürütüyor.
Daha önce Kongre'de 12 yıl görev yapan Walz, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilince ertesi gün Harris'i desteklediğini de açıkladı.
ABD'NİN EN BÜYÜK PANDEMİ VURGUNU
Walz'un Kovid-19 pandemisi sırasında ise büyük bir dolandırıcılığa imza attığı öğrenildi. Minnesota'da Kovid-19 önlemlerini denetleyen Walz'ın gözetiminde çocuklara yemek sağlayan federal gıda programlarını dolandıran 70 kişi federal savcılar tarafından suçlanmıştı. Feeding Our Future skandalı olarak bilinen bu olay, ülkenin en büyük pandemi yardım dolandırıcılığı davalarından biri olarak Amerikan tarihine geçti.
Walz, ayrıca 2024 yılı başında Hennepin Bölge Savcısı Mary Moriarty'nin ofisi tarafından yürütülen bir silahlı saldırı davasıyla ilgili yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
BİR DE ASKER KAÇAĞI ÇIKTI
Tim Walz, asker kaçağı olmakla da suçlanıyor. Minnesota Valisi'nin hiçbir savaşta görev almadığı ve birliğinin 2005'te Irak'ta konuşlandırılmasından önce hizmetten emekli olduğu buna rağmen askeri kariyerini "süslediği" iddia ediliyor.
SARHOŞKEN ARABA KULLANMA, USULSÜZLÜK…
Walz, 1995'te kendisini alkollü araç kullanma ve aşırı hız yapma ile suçlayan polislerle tartışmış fakat daha sonra polisle girdiği tartışmadaki tavrının üzerini "yanlış anlaşılma" olarak kapatmaya çalışmıştı. Kağıt üzerinde Walz'un işitme probleminin olduğu ve bunun daha sonra ameliyat ile ortadan kaldırıldığı iddia edilmiş, bu usulsüzlük Walz'ın başkan yardımcısı olma ihtimaline karşı yeniden gündeme geldi.
Walz'ın George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan 'Black Lives Matter' protestoları sırasında da Minnesota Valisi olduğu ve büyüyen protestolar esnasında yaşanan şiddet olaylarına dair "tolerans gösterilmeyeceğini" ifade eden bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Emekli bir lise öğretmeni olan Walz aynı zamanda Amerikan futbolu koçluğu da yaptı.
TRUMP'IN LAKAP BABASI
Kamala Harris'in yardımcısı olan Tim Walz ayrıcı Trump'a yönelik sert ve iğneleyici söylemleriyle biliniyor. Trump'a 'tuhaf' lakabını takan Walz'ın bu ifadesi parti içerisine de yerleşmiş durumda.
HARRIS'DE BU İFADEYİ KULLANIYOR
Harris de mitinglerinde Trump için Walz'ın dolaşıma soktuğu bu ifadeyi kullanıyor.