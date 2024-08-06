Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Sicili kabarık çıktı: Dolandırıcılık, usulsüzlük, asker kaçaklığı…

Walz, ayrıca 2024 yılı başında Hennepin Bölge Savcısı Mary Moriarty'nin ofisi tarafından yürütülen bir silahlı saldırı davasıyla ilgili yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Minnesota Valisi Tim Walz askeri kariyerini ʺsüslemekleʺ ve Ulusal Muhafız taburunu terk etmekle suçlanıyor.

BİR DE ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

Tim Walz, asker kaçağı olmakla da suçlanıyor. Minnesota Valisi'nin hiçbir savaşta görev almadığı ve birliğinin 2005'te Irak'ta konuşlandırılmasından önce hizmetten emekli olduğu buna rağmen askeri kariyerini "süslediği" iddia ediliyor.

SARHOŞKEN ARABA KULLANMA, USULSÜZLÜK…

Walz, 1995'te kendisini alkollü araç kullanma ve aşırı hız yapma ile suçlayan polislerle tartışmış fakat daha sonra polisle girdiği tartışmadaki tavrının üzerini "yanlış anlaşılma" olarak kapatmaya çalışmıştı. Kağıt üzerinde Walz'un işitme probleminin olduğu ve bunun daha sonra ameliyat ile ortadan kaldırıldığı iddia edilmiş, bu usulsüzlük Walz'ın başkan yardımcısı olma ihtimaline karşı yeniden gündeme geldi.







Walz'ın George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan 'Black Lives Matter' protestoları sırasında da Minnesota Valisi olduğu ve büyüyen protestolar esnasında yaşanan şiddet olaylarına dair "tolerans gösterilmeyeceğini" ifade eden bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan Emekli bir lise öğretmeni olan Walz aynı zamanda Amerikan futbolu koçluğu da yaptı.