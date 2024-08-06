



Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.