Perseid Meteor Yağmuru yola çıktı geliyor! Kayseri ve birçok ilde binlerce kişi izleyecek! Burçlara etkileri ise ’eyvah’ dedirtecek! Oğlak, Aslan, Boğa...

2024 Perseid Meteor Yağmuru için geri sayım başladı. Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru nu izlemek için hazırlıklarına başladı. Kuzey yarımkürede gözlenen en yoğun ve etkileyici doğal ışık gösterilerinden biri olan bu olay, halk arasında 'yıldız kayması' olarak da biliniyor. Perseid Meteor Yağmuru, ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlardan en iyi şekilde izlenebiliyor. Türkiye'nin bazı noktalarında Meteor Yağmuru Gözlem Merkezleri kurularak bu tarihi anlar katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

2024 Perseid Meteor Yağmuru , 11-13 Ağustos tarihleri arasında en yoğun dönemine ulaşacak. Bu süre zarfında gökyüzü gözlemcileri saatte 60 ile 100 arasında meteor görebilecek. 🌠

TÜRKİYE'DE İZLEME NOKTALARI

Meteor yağmurunu en iyi izleyebileceğiniz yerler arasında Antalya, Erzurum ve Bursa gibi şehirler bulunuyor. Bu şehirlerde kurulan özel gözlem merkezlerinde, meteor yağmurunu izlemek için en uygun koşullar sağlanacak.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te hafta sonu "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından 11 Ağustos Pazar akşamı Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 rakımda ışık kirliliğinden uzakta gerçekleştirilecek program, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.Saat 19.00'da başlayacak ve 23.00'e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldızı konularında bilgi verecek, katılımcılara teleskopla gözlem yapma imkanı sunulacak.