Tarih belli oldu! Donald Trump ve Harris münazara için anlaştı

ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump , Truth Social hesabından Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile münazara için anlaştıklarını duyurdu.

Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

Trump, Kamala Harris'in herhangi bir nedenle tartışmaya katılmaması halinde aynı tarihte büyük bir miting düzenlemek için Fox ile anlaştığını da paylaştı.

ADAY OLMAK İÇİN YETERLİ OYU ALDI

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, delegelerin katıldığı başkan adaylığı için yapılan çevrimiçi oylamada barajı geçerek Demokratların başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı.