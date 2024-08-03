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Tarih belli oldu! Donald Trump ve Harris münazara için anlaştı

Eski ABD başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 4 Eylül'de münazara için anlaştıklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 09:03 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 09:09
Tarih belli oldu! Donald Trump ve Harris münazara için anlaştı

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ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Truth Social hesabından Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile münazara için anlaştıklarını duyurdu.

ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trum ve , Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trum ve , Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

TARTIŞMA 4 EYLÜL'DE

Trump, yaptığı paylaşımda, tartışmanın 4 Eylül'de Fox News'te yapılacağını söyledi.

Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

Trump, Kamala Harris'in herhangi bir nedenle tartışmaya katılmaması halinde aynı tarihte büyük bir miting düzenlemek için Fox ile anlaştığını da paylaştı.

ADAY OLMAK İÇİN YETERLİ OYU ALDI
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, delegelerin katıldığı başkan adaylığı için yapılan çevrimiçi oylamada barajı geçerek Demokratların başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı.

Trump'ın söz konusu paylaşımıTrump'ın söz konusu paylaşımı

Harris barajı geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için Demokratların muhtemel adayı olmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Eski ABD başkanı Donald TrumpEski ABD başkanı Donald Trump

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 seçimi 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Seçimi kazanan kişi Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'da dört yıl süreyle görev yapacak.
Başkanlık seçimi, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda yapılacak.

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