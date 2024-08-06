Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan flaş açıklama: "Ciddi bir aşama kaydettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Karşı tarafla ilgili hassasiyetlerimiz net bir şekilde anlattık. Burada şunu asla kaçırmamamız lazım. Çok net olarak bir şirket düşünün dünyada sosyal platform olduğunu düşünün onun kendi kuralları kadar en az onun kadar bizim ülkemizin kanunları ve kuralları var.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik. Talepler yerine getirilirse açılacak" dedi. Uraloğlu Instagram'ın bir özür beyanı bile olmadığını kaydetti.

HAMAS LİDERİNE YAPILAN TAZİYELERE TAHAMMÜL EDİLMİYOR.

Şirketimizin kuralları diyorlar, siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Siz de bunlara uymak zorundasınız. Orada vahşice katledilmiş olan Hamas liderine yapılan taziyelere tahammül edilmiyor. Biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz, onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

İSTEKLERİMİZ YERİNE GETİRİLDİĞİNDE ENGELİ KALDIRACAĞIZ

Ciddi bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de vatandaşlarımızın bize ilettikleri mağduriyetler noktasında gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi karşılığı olduğunu bilmenizi isterim. Anlık, dakikalık takip ediyorum diyebilirim. İsteklerimiz yerine getirildiği taktirde engeli kaldıracağız."