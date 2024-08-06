Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan flaş açıklama: "Ciddi bir aşama kaydettik"

Instagram'a 'Katalog suçlar' kapsamında erişim engeli getirilmesi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri dün bir araya geldi.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Görüşmede ciddi bir aşama kaydettik. Talepler yerine getirilirse açılacak" dedi. Uraloğlu Instagram'ın bir özür beyanı bile olmadığını kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Karşı tarafla ilgili hassasiyetlerimiz net bir şekilde anlattık. Burada şunu asla kaçırmamamız lazım. Çok net olarak bir şirket düşünün dünyada sosyal platform olduğunu düşünün onun kendi kuralları kadar en az onun kadar bizim ülkemizin kanunları ve kuralları var.
HAMAS LİDERİNE YAPILAN TAZİYELERE TAHAMMÜL EDİLMİYOR.
Şirketimizin kuralları diyorlar, siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Siz de bunlara uymak zorundasınız. Orada vahşice katledilmiş olan Hamas liderine yapılan taziyelere tahammül edilmiyor. Biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz, onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
İSTEKLERİMİZ YERİNE GETİRİLDİĞİNDE ENGELİ KALDIRACAĞIZ
Ciddi bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de vatandaşlarımızın bize ilettikleri mağduriyetler noktasında gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi karşılığı olduğunu bilmenizi isterim. Anlık, dakikalık takip ediyorum diyebilirim. İsteklerimiz yerine getirildiği taktirde engeli kaldıracağız."
ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER
"İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Dar anlamda anlık olarak haberleşiyoruz. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz. Sizin taleplerinizi karşıladık dedikleri anda biz de erişimi sağlamış olacağız. Burada Malezya Başbakanı ve Devlet Başbakanının erişimini bunlar engelledi şimdi özür dilediler.
Bir özür beyanları bile hala yok. Biz de kendi değerlerimizi kanunlarımızı koruyacağız. Gereğini yapacağız, yasakçı bir yaklaşım içerisinde değiliz. Yasaklı yaklaşım Instagram ve benzeri platformlardır."