Hamas Lideri Haniye’nin şehit olduğu binanın görüntüsü ortaya çıktı!

İsmail Haniye, Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. Konaklayacağı yer ise Sadabad Sarayı'na yakındı. Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gazilere hizmet veren bir yapıydı.



Hamas lideri tören sonrası binanın 6'ıncı katında bulunan odasına çıktı. Ancak saat 02:00 sıralarında daireye füze atıldı. Binanın sağ tarafı yerle bir olurken bölge yeşil bir örtüyle kapatıldı.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS

Başkan Erdoğan, "Filistin'e olan desteğimizi göstermek için, Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın (bugün) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir" dedi.