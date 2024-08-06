SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:23 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:23
Türkiye Gençlik Partisi’nin hukuki varlığı sona erdi! Resmi Gazete’de yayımlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Türkiye Gençlik Partisinin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesine dava açtı.

SAVUNMA VERİLMEDİ
Dava kapsamında, Yüksek Mahkeme, partiden savunmasını istedi ancak süresi içinde savunma verilmedi.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA