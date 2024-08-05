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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın hadsizliği sonrası Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Başkan Erdoğan sözleri viral oldu

Katil İsrail’in hadsiz Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan’ı küstahça hedef alanlara sosyal medyadan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın videosuyla verilen yanıtı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, videonun viral olma sebebini anlattı.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 07:43 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 08:00
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın hadsizliği sonrası Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Başkan Erdoğan sözleri viral oldu

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan katil İsrail'in kendini bilmez Dışişleri Bakanı Israel Katz, geçtiğimiz hafta yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

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Erdoğan'ın İsrail'in soykırımına sessiz kalmamasından rahatsız olan Katz'ın skandal paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Muhalefet bile Başkan Erdoğan'a destek mesajı yayınlarken sosyal medyada paylaşılan bir video viral oldu.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Başkan Erdoğan ile ilgili videosunu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bu videonun viral olmasının nedeni elbette içten, samimi sözlerden oluşması" dedi.

İşte Tezel'in konuyla ilgili o yazısı:

ERDOĞAN'IN KALEMİNİ KIRDIK DİYENLER...

Geçtiğimiz hafta İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan sosyal medya paylaşımına karşı tepki olarak ülkemizde birçok paylaşım yapıldı.
Siyasetçisinden normal vatandaşına kadar birçok insan, Katz'e hak ettiği yanıtı verdi.
Bu tepki paylaşımları arasında öyle bir video var ki, gündem oldu. "Klavye soytarısı @Israel_katz, Berat Albayrak'ı iyi dinle" diye paylaşılan video, Albayrak'ın bir konuşmasından alıntı yapılarak oluşturulmuş.

ESKİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAKESKİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK
Bu video birçok insanın duygularına tercüman olsa gerek viral oldu. İşte video paylaşımında yer alan Berat Albayrak'ın o meşhur konuşması:
"2009'dan beri diyorlar ki kalemini kırıyoruz. Saldırılar, suikastlar, operasyonlar... Gezi'de yaşananlar... 17/25'te yaşananlar... 15 Temmuz'da yaşananlar... Tabii bütün bu olaylara bakıyorum sene olmuş 2024.
O gün Erdoğan'ın kalemini kırdık diyenler, aradan 15 yıl geçmiş, o insanların çoğu toprağın altına girdi.
Ama bu kalemini kıracağız dedikleri adam hala Allah sağlık sıhhat, hayırlı ömürler versin bu ülkenin başında bir duruş sergilemeye devam ediyor."
Bu videonun viral olmasının nedeni elbette içten, samimi sözlerden oluşması.

BERAT ALBAYRAK VE BAŞKAN ERDOĞANBERAT ALBAYRAK VE BAŞKAN ERDOĞAN


Samimi çünkü 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Erdoğan uçağıyla Atatürk Havalimanına indiğinde yanında Albayrak da vardı.
Albayrak, Erdoğan'a yönelik sayısız saldırı arasında belki de en kalleş, en tehlikelisini en yakından yaşayan sayılı kişilerden biriydi.
Hayat deneyimlerin toplamıdır. Yaşanan sayısız algı operasyonları, acı ve zorluklar insanı kırılmaz, söylediklerini de anlamlı ve samimi yapar.
"Erdoğan'ın kalemini kırdık" diyenlerin her defasında yaşadığı hüsran bundan daha iyi anlatılamazdı herhalde.

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın hadsizliği sonrası Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Başkan Erdoğan sözleri viral oldu
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