İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın hadsizliği sonrası Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Başkan Erdoğan sözleri viral oldu

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze 'de katliam yapan katil İsrail 'in kendini bilmez Dışişleri Bakanı Israel Katz , geçtiğimiz hafta yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Muhalefet bile Başkan Erdoğan'a destek mesajı yayınlarken sosyal medyada paylaşılan bir video viral oldu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Başkan Erdoğan ile ilgili videosunu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bu videonun viral olmasının nedeni elbette içten, samimi sözlerden oluşması" dedi.

İşte Tezel'in konuyla ilgili o yazısı:

ERDOĞAN'IN KALEMİNİ KIRDIK DİYENLER...



Geçtiğimiz hafta İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan sosyal medya paylaşımına karşı tepki olarak ülkemizde birçok paylaşım yapıldı.

Siyasetçisinden normal vatandaşına kadar birçok insan, Katz'e hak ettiği yanıtı verdi.

Bu tepki paylaşımları arasında öyle bir video var ki, gündem oldu. "Klavye soytarısı @Israel_katz, Berat Albayrak'ı iyi dinle" diye paylaşılan video, Albayrak'ın bir konuşmasından alıntı yapılarak oluşturulmuş.