PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İsrailli Dışişleri Bakanı Katz'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Başkan Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef aldı. Siyonist Bakan Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi. Bakanlık, "Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz." ifadeleri ile sert tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 21:57 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 22:20
İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün NATO Liderler Zirvesi'nde katil İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin, NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır." ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN'I HADSİZ SÖZLERLE HEDEF ALDI
Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı.



Katz, şu alçak ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvesinde NATO'nun İsrail ile işbirliği yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
Öncelikle Erdoğan, hiçbir şeye sen karar vermiyorsun. Üstelik Hamas'ın ve İran'ın şer ekseninin katillerini, tecavüzcülerini destekleyen Türkiye gibi bir ülkenin NATO'ya üye olmaması gerekiyor."



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ: İZİN VERMEYECEĞİZ
Soykırımcı Bakan Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi. Bakanlık, "Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz." ifadeleri ile tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle:
"İsrail Dışişleri Bakanı'nın saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar yapmaya devam ettiği görülmektedir.
Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz.
İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır.

İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir. Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürecektir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2. ateşleme süreci tamamlandı
Anadolu Ajansı
İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz
SON DAKİKA I Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitirdi!
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasından yürek yakan feryat: Ben de Kürdüm Allah belanızı versin
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu: Milletin Zaferi temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları
İsveç’ten skandal karar! Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika’ya 1 yıllık oturma izni verildi
Kurye Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir’in cezası belli oldu! Babası Orhan Özdemir ceza aldı mı?
Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak?
Kayıp başvurusu yapılan kadının cesedi Beylikdüzü’nde inşaatta bulundu | Sabıkalı katilin ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz cinayet itirafı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
Başkan Erdoğan’ın NATO’daki İsrail resti dünya basınında! ABD medyasından Türkiye itirafı
SON DAKİKA