İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz





Katz, şu alçak ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvesinde NATO'nun İsrail ile işbirliği yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Öncelikle Erdoğan, hiçbir şeye sen karar vermiyorsun. Üstelik Hamas'ın ve İran'ın şer ekseninin katillerini, tecavüzcülerini destekleyen Türkiye gibi bir ülkenin NATO'ya üye olmaması gerekiyor."





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ: İZİN VERMEYECEĞİZ

Soykırımcı Bakan Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi. Bakanlık, "Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz." ifadeleri ile tepki gösterdi.





Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar yapmaya devam ettiği görülmektedir.

Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz.

İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır.



İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir. Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürecektir." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN