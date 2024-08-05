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26 ilde SİBERAĞ-4 operasyonu: 86 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 26 ilde düzenlenen Nitelikli Hırsızlık ve Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği operasyonlarında 86 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 07:55 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 08:28
26 ilde SİBERAĞ-4 operasyonu: 86 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçlarına yönelik "Siberağ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 ilde operasyonların yapıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, 86 zanlının yakalandığı Siberağ-4 operasyonları sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirterek, "Şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

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