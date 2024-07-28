Başkan Erdoğan’ın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan alçak tehdit





İSRAİL MEDYASINI DA KORKU SARDI

Erdoğan'ın sözleri siyonist İsrail medyasında da büyük korkuya neden oldu. The Times Of Israel gazetesi Erdoğan'ın sözlerini, "Erdoğan, Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e saldırmakla tehdit ediyor." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.



ERDOĞAN SALDIRMAKLA TEHDİT EDİYOR

Ynet.com internet sitesinde yer alan haber ise, "Erdoğan'ın İsrail'e karşı bir askeri eylem önerdi" başlığıyla verildi.



DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

The Jarusalem Post gazetesi ise Erdoğan'ın, "Karabağ'a ve Libya'ya nasıl girdiysek, İsrail'e de aynısını yapacağız" sözlerini manşetten verirken haberde açıklamaların zamanlamasına dikkat çekildi. Haberde, "Erdoğan'ın tehditleri, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile Hizbullah arasında dokuz aydır devam eden sınır ötesi savaşın alevlenmesinin ardından geldi." ifadelerine yer verildi.

"Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız"



Bilindiği gibi dün İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne bir saldırı düzenlenmiş ardından İsrail topyekün savaş tehdidinde bulunmuştu.





İSLAM DÜŞMANI WILDERS ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Öte yandan Erdoğan'ın sözleri sadece İsrail'de değil Avrupa'da da yankı buldu. İslam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Alçak ifadeler kullanan Wilders, "İslamofaşist Erdoğan İsrail'i işgal etme tehdidinde bulunuyor. Bu adam tam anlamıyla deli. Türkiye NATO'dan atılmalıdır." diyerek Türkiye'yi NATO'dan atmakla tehdit etti. Başkan Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştu! | İsrail'e sert uyarı! NE OLMUŞTU?

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz'da partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'in Filistin'e ölüm yağdırmasını engellemek için güçlü olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz." dedi.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Erdoğan, bu gelişmelerin hiç kimseyi aldatmaması gerektiğini, çok güçlü olunması durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını söyledi. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek. Başkan Erdoğandan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalar TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN