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YAŞ KARARLARI İSİM İSİM LİSTE 2024 | 1 Ağustos TSK Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri YAŞ atama terfi kararları tamamı FULL LİSTE!

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi "www.tccb.gov.tr" adresinden Başkan Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı. İşte 1 Ağustos 2024 YAŞ kararları isim listesi...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 15:33 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 15:39
YAŞ KARARLARI İSİM İSİM LİSTE 2024 | 1 Ağustos TSK Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri YAŞ atama terfi kararları tamamı FULL LİSTE!

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1 Ağustos Perşembe günü Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yapılacak olan terfi ve atamaları, emekliye sevk işlemlerini ve görev sürelerinin uzatılmasını içeren önemli gündem maddelerini ele alındı..

YAŞ KARARLARI İSİM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞKAN ERDOĞAN KARARLARI İMZALADI

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi "www.tccb.gov.tr" adresinden Başkan Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Başkan Erdoğan'ın, Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu. 2

024 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 01 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.

1. 2024 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında;
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;
a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
b) Görev süresi uzatılacaklar,
c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
b) 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.
c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
ç) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
d) Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır.

3. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) K.K.K.lığından Korgeneraller Levent ERGÜN ve Metin TOKEL Orgeneralliğe;
Dz.K.K.lığından Koramiral Kadir YILDIZ Oramiralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Tevfik ALGAN ve Gültekin YARALI Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiraller Mustafa KAYA ve Yalçın PAYAL Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Yaşar KADIOĞLU Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller İlker GÖRGÜLÜ, Erman KİRAZ, Mustafa KÖKSAL,
Ferat VURAL, Ahmet GÜLMÜŞ, Rıfat DÖNEL, İlhan İSTANBULLU, Yusuf DİKER ve Zeynel Abidin ERGİNBAŞ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe;
Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz. Bir üst rütbeye yükseltilen General-Amiral ve Albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan General ve Amiraller ile Yaş Haddi Nedeniyle Emekliye Sevkedilen Generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi http://tccb.gov.tr'de yayınlanacaktır.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak YAŞ toplantısına katılacaklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Metin Gürak

Deniz Kuvvetleri Komutanı: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

Kara Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Hava Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL TATLIOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayrataroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

ORGENERALLİK İÇİN TERFİ SIRASINDA 5 İSİM VAR

Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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