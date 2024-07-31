Türkiye'den İsmail Haniye'ye açıklaması: "Alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" | Canlı yayında açıkladı: TBMM'de konuşacaktı

Başkan Erdoğan, 20 Nisan'da Hamas heyeti ile görüşmüştü. TBMM'DEN KONUŞMA YAPACAKTI

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Turan Kışlakçı, Haniye'nin Tahran'dan sonra Ankara'ya gelip TBMM'de bir konuşma yapmayı planladığını bildirdi. ''Haniye, Tahran ziyareti sonrası Türkiye'ye gelecekti'' Kışlakçı, "Birkaç gün önce Haniye'nin yardımcısı ile görüşmüştüm. Türkiye'den bir davet aldığını, Haniye'nin Tahran'dan sonra TBMM'de bir konuşma yapacağını söyledi. Bununla ilgili bir hazırlık vardı." dedi. AĞUSTOS AYI ORTASINDA TBMM'DE KONUŞACAKLARDI

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Ağustos ayı ortasında TBMM'de konuşma yapmasının planlandığını bildirdi. Çelik, "Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. TBMM'de özel oturumla toplanacaktı." dedi. İRAN DIŞINDAN ATILAN BİR FÜZE

Çelik, "Netanyahu hükumetinin soykırım dışında bir gündemi yok. Dünyanın artık gelinen noktada bunu kınayarak geçiştirmemesi lazım." ifadelerini kullandı. Çelik, ilk değerlendirmelerde saldırının İran dışından atılan bir füze ile gerçekleştiğini bildirdi.



Öte yandan Haniye'nin şehit edilmesine ilişkin Türkiye'de tepkiler gelmeye devam ediyor.



KARDEŞ FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASI ER YA DA GEÇ BU KATİLLERİ YENECEKTİR...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından alçak saldırıya tepki gösterdi. Çelik şu ifadeleri kullandı: "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi.. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir..."

GAZZE'NİN ŞEHİDLER KERVANINA BİR BÜYÜK MÜCAHİD DAHA KATILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler." ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum." İsmail Haniye şehit oldu! TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN