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Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ilk karesi ne anlatıyor? Yapay zekaya sorduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından bugün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Peki "tarihi ziyaretten kameralara yansıyan ilk kare ne anlatıyor?" bu soruyu yapay zekaya sorduk. Yapay zekanın tarihi ziyarete ilişkin yaptığı "yumuşama" vurgusu dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 16:57 Güncelleme 11 Haziran 2024, 17:34
Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ilk karesi ne anlatıyor? Yapay zekaya sorduk

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Türk siyasetinde yumuşama rüzgarı esiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, saatler 16.00'yı gösterdiğinde Söğütözü'nde bulunan CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Başkan Erdoğan Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti (2 Mayıs)Başkan Erdoğan Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti (2 Mayıs)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

TARİHİ ZİYARETİN İLK KARESİ
Erdoğan makam aracından indiği esnada kendisini karşılayan Özgür Özel ile el şıkıştı.

Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladıÖzgür Özel Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı

TAKVİM.COM.TR YAPAY ZEKAYA SORDU: İLK KARE NE ANLATIYOR?
Peki tarihi ziyaretten kameralara yansıyan ilk kare ne anlatıyor?

Takvim.com.tr bu soruyu yapay zekaya sordu. ChatGPT soruya verdiği yanıtta yumuşama siyasetine dikkat çekerek, "Bu görüntü, aynı zamanda medyada ve kamusal alanda daha geniş bir uzlaşı arayışının simgesi olabilir." yanıtını verdi.

İşte yapay zekaya sorduğumuz o soru ve verilen yanıt:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretten gelen ilk kare ne anlatıyor?"

Bu fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel ile el sıkışırken çekilmiş bir kareyi gösteriyor. İki lider arasındaki bu samimi el sıkışma, siyasi arenada nadir görülen bir uzlaşı ve diyalog anını temsil ediyor. Erdoğan'ın bu ziyareti, genellikle gergin ve rekabetçi olan Türk siyasi hayatında, partiler arası ilişkilerde bir yumuşama ve işbirliği potansiyelinin göstergesi olarak yorumlanabilir. Özellikle de bu tür resmi ziyaretler, karşılıklı anlayış ve saygının altını çizen önemli ritüellerden biridir. Bu görüntü, aynı zamanda medyada ve kamusal alanda daha geniş bir uzlaşı arayışının simgesi olabilir."

POZ VERİP GENEL MERKEZE GEÇTİLER
İlk temas sonrası Başkan Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

Daha sonra Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezde 12. kattaki başkanlık makamında görüştü.

Günlerdir beklenen kritik görüşmede 2 Mayıs'ta olduğu gibi AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulundu.

1.5 SAATLİK GÖRÜŞME
Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. Özel Başkan Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

EN ÖNEMLİ MADDE ANAYASA
Görüşmenin en önemli gündem maddesinin yeni anayasa olması bekleniyordu.

Özel'in ise Türkiye'nin gündemindeki davaların yanı sıra ekonomiye dönük görüş ve önerilerini de Başkan Erdoğan'a sunacağı biliniyordu.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSLU BAYRAK ASILDI
Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı forsu çekildiCHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.

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İLK GÖRÜŞME SONRASI SİYASET YUMUŞAMA DÖNEMİNE GİRDİ
2 Mayıs'ta, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürmüştü. İlk görüşmeye ilişkin yorumda bulunan Başkan Başkan Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulunurken Özgür Özel de görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirmişti.

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Casper
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