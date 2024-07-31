İsmail Haniye yıllar önce TBMM’de nasıl karşılanmıştı? Kürsüye çıktı Erdoğan ile Meclis’i selamladı

Erdoğan, milletvekilleri ve partililer Haniye'yi alkışlarla karşılarken, İsmail Haniye de grubu selamladı. Haniye daha sonra Başkan Erdoğan'ın davetiyle kürsüye çıktı. Erdoğan, ''Filistin'de seçilmiş Başbakan, Gazze'de fiili olarak Başbakan olan İsmail Haniye kardeşime şahsım, grubum, bütün vatandaşlarım adına hoşgeldiniz diyorum; ehlen ve sehlen'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Haniye, ellerini havaya kaldırarak salonu selamladı. İsmail Haniye daha sonra milletvekili sıralarına geçip oturdu, Erdoğan da konuşmasına kaldığı yerden devam etti.