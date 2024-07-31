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İsmail Haniye yıllar önce TBMM'de nasıl karşılanmıştı? Kürsüye çıktı Erdoğan ile Meclis'i selamladı

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in suikastı sonrası şehit olan İsmail Haniye'nin yıllar önce TBMM'yi ziyaret ettiği görüntüler yeniden gündeme geldi. O dönem Başbakan olan Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşurken TBMM'ye giren Haniye alkışlarla karşılanmıştı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 13:06 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 13:32
İsmail Haniye yıllar önce TBMM’de nasıl karşılanmıştı? Kürsüye çıktı Erdoğan ile Meclis’i selamladı

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Filistin direnişinin sembolü Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı.

Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye kaldığı konutun siyonist İsrail füzeleriyle vurulmasının ardından şehit oldu.

ŞEHİT OLMASA TBMM'YE GELECEKTİ
Haniye'nin şehit edilmesine ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Haniye'nin Ağustos ayı içerisinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la birlikte Türkiye'ye gelerek Meclis'te bir konuşma gerçekleştirmesinin planlandığını da açıkladı.

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Çelik, "Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı." ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE NASIL KARŞILANDI?
Haniye'nin TBMM'de konuşması ABD'nin Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'yu senatoda ağırlayarak ayakta alkışlamasına güçlü bir yanıt olacaktı. Haniye'nin şehadetinin ardından yıllar önce TBMM'ye gerçekleştirdiği ziyaret yeniden hatırlandı.

İsmail Haniye 2012'de TBMM'de alkışlarla karşılandıİsmail Haniye 2012'de TBMM'de alkışlarla karşılandı

Erdoğan 2012 yılında Başbakan olduğu dönemde AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşurken, Haniye grup toplantı salonuna girerek sürpriz yaptı.

Erdoğan, milletvekilleri ve partililer Haniye'yi alkışlarla karşılarken, İsmail Haniye de grubu selamladı. Haniye daha sonra Başkan Erdoğan'ın davetiyle kürsüye çıktı.

Erdoğan, ''Filistin'de seçilmiş Başbakan, Gazze'de fiili olarak Başbakan olan İsmail Haniye kardeşime şahsım, grubum, bütün vatandaşlarım adına hoşgeldiniz diyorum; ehlen ve sehlen'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Haniye, ellerini havaya kaldırarak salonu selamladı. İsmail Haniye daha sonra milletvekili sıralarına geçip oturdu, Erdoğan da konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Haniye, toplantının ardından TBMM'deki Başbakanlık makamında O dönem Başbakan olan Başkan Erdoğan ile bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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