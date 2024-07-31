Somali’den acı haber: Uzman Çavuş Seydi Ünlü şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda (STGK) görev yapan Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirdiğini ve kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadelerine yer verildi.