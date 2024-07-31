Mülteci kampından Hamas liderliğine Filistin mücadelesi ile geçen bir ömür! İsrail çocuklarını ve torunlarını da öldürmüştü: İşte İsmail Haniye’nin hayatı

Filistin mücadelesi ile geçen bir ömür… Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da suikasta uğradı. Geçtiğimiz aylarda çocukları ve torunları da İsrail tarafından katledilen Haniye "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söylemişti. Peki, Hamas lideri İsmail Haniye kimdir? İşte, İsmail Haniye'nin Şati Mülteci Kampı'ndan Hamas liderliğine uzanan ve Filistin mücadelesi ile geçen hayatı…