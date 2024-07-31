Mülteci kampından Hamas liderliğine Filistin mücadelesi ile geçen bir ömür! İsrail çocuklarını ve torunlarını da öldürmüştü: İşte İsmail Haniye’nin hayatı

Filistin mücadelesi ile geçen bir ömür… Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da suikasta uğradı. Geçtiğimiz aylarda çocukları ve torunları da İsrail tarafından katledilen Haniye "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söylemişti. Peki, Hamas lideri İsmail Haniye kimdir? İşte, İsmail Haniye'nin Şati Mülteci Kampı'ndan Hamas liderliğine uzanan ve Filistin mücadelesi ile geçen hayatı…
Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin hayatı Filistin mücadelesi ile geçti.
MÜLTECİ KAMPLARINDAN HAMAS LİDERLİĞİNE
Mülteci kamplarından liderliğe hayatı boyunca Filistin bağımsızlığı için mücadele eden Haniye, tarihi Filistin topraklarının Askalan (Aşkelon) kentinden göçe zorlanan Filistinli bir ailenin çocuğu olarak 29 Ocak 1963'te Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Haniye, 1987'de Gazze İslam Üniversitesinden mezun oldu.
ÜNİVERSİTEDEN SONRA HAMAS'I KURDU
Haniye'nin üniversiteyi bitirdiği 1987 yılında bir grup Filistinli Müslüman entelektüel ve aktivist, Şeyh Ahmed Yasin liderliğinde Hamas'ı kurdu. Haniye de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) bir kolu olan harekete katılanlar arasında yer aldı.