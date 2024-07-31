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Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasttan önceki son çağrısı: Filistin için meydanlara

İşgalci İsrail'e karşı direnişin sembolü olan Hamas'ın lideri İsmail Haniyye İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırıda şehit oldu. İsrail tarafından katledilen İsmail Haniyye'nin son çağrısı yine Filistin için olmuştu. Haniyye son çağrısında Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için herkesi 3 Ağustos'da meydanlara inmeye çağırmıştı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 12:09 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 12:25
Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikasttan önceki son çağrısı: Filistin için meydanlara

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Siyonist İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki direnişin sembolü Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı.

NEDEN TAHRAN'DAYDI?
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Şehit İsmail HaniyeŞehit İsmail Haniye

FİLİSTİN İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
İsrail'in saldırıyla şehit düşen İsmail Haniye'nin son çağrısı da "Filistin içindi.

Haniye 28 Temmuz'da Hamas'ın internet sayfasında yer alan açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkını soykırıma uğrattığını, İsrail hapishanelerinde ölen esirlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını, esirlerin yaşadığı koşullarla ilgili sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü, Gazze'de alıkonan esirlere karşı psikolojik ve fiziksel işkence, yavaş yavaş öldürme, tedavi, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçlar işlendiğini belirtti.

İsmail Haniyeİsmail Haniye

Açıklamada Haniye, uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurguladı.

İsmail Haniyeİsmail Haniye

3 AĞUSTOS'TA FİLİSTİN İÇİN MEYDANLARA
Haniyye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istedi.

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