Siyonist İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki direnişin sembolü Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı.
NEDEN TAHRAN'DAYDI?
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Şehit İsmail Haniye
FİLİSTİN İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
İsrail'in saldırıyla şehit düşen İsmail Haniye'nin son çağrısı da "Filistin içindi.
Haniye 28 Temmuz'da Hamas'ın internet sayfasında yer alan açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkını soykırıma uğrattığını, İsrail hapishanelerinde ölen esirlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını, esirlerin yaşadığı koşullarla ilgili sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü, Gazze'de alıkonan esirlere karşı psikolojik ve fiziksel işkence, yavaş yavaş öldürme, tedavi, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçlar işlendiğini belirtti.
İsmail Haniye