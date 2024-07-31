Açıklamada Haniye, uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurguladı.

İsmail Haniye

3 AĞUSTOS'TA FİLİSTİN İÇİN MEYDANLARA

Haniyye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istedi.