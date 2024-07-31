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Devlet Bahçeli'den Haniye açıklaması: "Hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye şehit edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Suikastın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası gerçekleşmesine dikkat çeken Bahçeli, "Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır." dedi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:54 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 12:01
Devlet Bahçeli’den Haniye açıklaması: Hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye şehit edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

ABD'YE TEPKİ: ORTAM AÇAN ELBETTE AĞIR SORUMLULUK ALTINDADIR
Suikastın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası gerçekleşmesine dikkat çeken Bahçeli, "Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır." dedi.

Katil Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi'ndeki konuşmasında ʺRefah'ta hiç sivil öldürülmediğiniʺ savunmuştu.Katil Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi'ndeki konuşmasında ʺRefah'ta hiç sivil öldürülmediğiniʺ savunmuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklaması:

Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail'in Gazze'ye ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eşzamanlı olarak İsmail Haniye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Mezkur suikastin İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır.

Haniye suikastinin çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır.

Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir.

ABD Başkanı Biden ve NetanyahuABD Başkanı Biden ve Netanyahu

Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir.

Ortadoğu'daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir. Tehdit çok büyüktür. Daha üzücü olanı ise İsrail ile Filistin arasında barış umutlarının gittikçe kösteklenmesi ve körelmesidir. Bu karanlık tablonun başta İsrail olmak kaydıyla hiçbir ülkeye faydası dokunmayacaktır. Artık sorun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaşırken, bunun yanında ve fevkinde hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haç ile hilalin, şehit ile caninin, merhamet ile melanetin, vicdan ile vandallığın kutuplaşmasına tam olarak evrilmiştir.

Tarihin keskin virajlarıyla karşılaştığımız bugünlerde, İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müessir sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar resen ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır.

Hamas Siyasi Büro Şefi Sayın İsmail Haniye'ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Filistin halkıyla baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum.

"Lanetliyoruz"

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