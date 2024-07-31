SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail'in estirdiği terör...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in suikastı sonrası şehit olan İsmail Haniye için taziye mesajı paylaştı. Haniye için "Kardeşim" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." dedi Erdoğan İsrail terörünün son bulması için her yolu deneyeceklerini belirtti. İşte Erdoğan'ın mesajı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:06 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 12:04
Başkan Erdoğan’dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail’in estirdiği terör...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Filistin direnişinin sembolü Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da israil'in gerçekleştirdiği suikast sonrası şehit oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HANİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haniye için taziye mesajı paylaştı.

Şehit İsmail HaniyeŞehit İsmail Haniye

Haniye'nin katledilmesini "Kalleş bir suikast" olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Halid Meşal'i kabul etmiştiBaşkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Halid Meşal'i kabul etmişti

Başkan Erdoğan'ın yaziye mesajı şu şekilde:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.

Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

Haniye ve Başkan ErdoğanHaniye ve Başkan Erdoğan

İSLAM DÜNYASI GÜÇLÜ DURMALI
İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

BÜTÜN YOLLARI DENEYECEĞİZ
Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin."

HANİYE TAHRAN'DA SUİKASTA UĞRADI
Hamas lideri Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Haniye saldırı sonrası şehit oldu.

Mülteci kampından Hamas liderliğine Filistin mücadelesi ile geçen bir ömür! İsrail çocuklarını ve torunlarını da öldürmüştü: İşte İsmail Haniye’nin hayatıMülteci kampından Hamas liderliğine Filistin mücadelesi ile geçen bir ömür! İsrail çocuklarını ve torunlarını da öldürmüştü: İşte İsmail Haniye’nin hayatı

Türkiyeden İsmail Haniyeye açıklaması: Alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz | Canlı yayında açıkladı: TBMMde konuşacaktıTürkiyeden İsmail Haniyeye açıklaması: Alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz | Canlı yayında açıkladı: TBMMde konuşacaktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail’in estirdiği terör...
Türkiye’den İsmail Haniye’ye açıklaması: Alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz | Canlı yayında açıkladı: TBMM’de konuşacaktı
Casper
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı: ABD İran’ı işaret etti! Hamas’tan ’intikam’ açıklaması
Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı
Kuyum sektörüne 9 büyükşehir ve 707 adreste eş zamanlı denetim: 3 bin kişi sahada!
Mülteci kampından Hamas liderliğine Filistin mücadelesi ile geçen bir ömür! İsrail çocuklarını ve torunlarını da öldürmüştü: İşte İsmail Haniye’nin hayatı
Yüksek Askeri Şura için geri sayım! Hangi komutanların görev süresi doluyor? Kimler atanacak?
Galatasaray’a 24’lük orta saha! McTominay beklenirken...
Eylül 2021... Turkuvaz Medya Merkezi’nde onurlu bir Filistin mücahidi! Haniye’den ’özel’ teşekkür: Filistin davasını dünyaya duyurdunuz
Tahran’ın göbeğinde şehit edilen Hamas lideri Haniye’nin Pezeşkiyan ile son görüntüleri! Filistinliler bunu soruyor... İran neredeydi?
Özgür Özel Başkan Erdoğan’ın iade-i ziyaretindeki fors detayının arka planını anlattı: Makama saygı | Öz eleştiri: Biz bunları unutmuş olabiliriz
Bu yıl emekli olana yüksek maaş! Aylık tutar başvuru tarihine göre nasıl değişiyor? Çalışırken nelere dikkat edilmeli?
Spor yazarları Fenerbahçe - Lugano maçını değerlendirdi! 2 yıldıza büyük övgü
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti! Tel Aviv’den Fuad Şükür iddiası
SON DAKİKA