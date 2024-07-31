Başkan Erdoğan’dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail’in estirdiği terör...

Filistin direnişinin sembolü Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da israil'in gerçekleştirdiği suikast sonrası şehit oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HANİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haniye için taziye mesajı paylaştı.
Şehit İsmail Haniye
Haniye'nin katledilmesini "Kalleş bir suikast" olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Halid Meşal'i kabul etmişti
Başkan Erdoğan'ın yaziye mesajı şu şekilde:
"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.
Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.
Haniye ve Başkan Erdoğan
İSLAM DÜNYASI GÜÇLÜ DURMALI
İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.
BÜTÜN YOLLARI DENEYECEĞİZ
Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.