Kuyum sektörüne 9 büyükşehir ve 707 adreste eş zamanlı denetim: 3 bin kişi sahada!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira." açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik bugün 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yapacak.

BAKANLIK HAREKET GEÇTİ

Bakan Şimşek'in "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız." sözlerinin ardından Bakanlık ekipleri de harekete geçti.