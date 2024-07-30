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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı daha teslim oldu! | ''Tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!''

Milli Savunma Bakanlığı, 1 PKK'lı teröristin Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 18:54 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 18:56
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK’lı daha teslim oldu! | ’’Tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!’’

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

1 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!'' denildi.

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