Yavuz Ağıralioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a destek terör devleti İsrail’e uyarı: Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir

Yavuz Ağıralioğlu'nun paylaşımı





BAŞKAN ERDOĞAN'A 'YAVUZ' DESTEK



27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da soykırımcı İsrail'e üst perdeden tepki gösterip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.



Israel Katz'ın Başkan Erdoğan'ı Saddam Hüseyin'e benzeten paylaşımını alıntılayan Ağıralioğlu, "Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir!" uyarısında bulundu.



Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:



"ASLA GÖZ YUMMAYIZ"



Ülke yönetimine dair kendisine yaptığımız tüm eleştirilere rağmen Sayın Cumhurbaşkanının, böyle pervasızca tehdit edilmesine asla göz yumamayız.



Türkiye Cumhuriyeti'nin başı ve Türk Milleti'nin Cumhurbaşkanını kanlı ağzınıza ve soykırımcı tavrınıza saygısızlık malzemesi yapamazsınız. Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir!