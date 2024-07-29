Yavuz Ağıralioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a destek terör devleti İsrail’e uyarı: Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Rize'den İsrail'i uyardı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katz'ın skandal paylaşımı için "Nazi olduğunu ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A 'YAVUZ' DESTEK
27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da soykırımcı İsrail'e üst perdeden tepki gösterip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.
Israel Katz'ın Başkan Erdoğan'ı Saddam Hüseyin'e benzeten paylaşımını alıntılayan Ağıralioğlu, "Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir!" uyarısında bulundu.
Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:
"ASLA GÖZ YUMMAYIZ"
Ülke yönetimine dair kendisine yaptığımız tüm eleştirilere rağmen Sayın Cumhurbaşkanının, böyle pervasızca tehdit edilmesine asla göz yumamayız.
Türkiye Cumhuriyeti'nin başı ve Türk Milleti'nin Cumhurbaşkanını kanlı ağzınıza ve soykırımcı tavrınıza saygısızlık malzemesi yapamazsınız. Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir!
"TÜRK MİLLETİ DÜNYADA OLDUĞU MÜDDETÇE BU HAYALİNİZ GERÇEK OLMAYACAK"
''İstediğimi yapar, istediğimi söyler, istediğimi öldürürüm.'' tavrına sessiz kalacak bir dünya hayal ediyorsanız bilin ki; Türk Milleti, dünyada olduğu müddetçe, bu hayaliniz gerçek olmayacaktır.