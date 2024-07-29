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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a destek terör devleti İsrail'e uyarı: Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir

Yavuz Ağıralioğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Saddam Hüseyin'e benzeten İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a sert tepki gösterdi. "Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir!" uyarısında bulunup Başkan Erdoğan'a destek veren Ağıralioğlu, "İstediğimi yapar, istediğimi söyler, istediğimi öldürürüm'' tavrına sessiz kalacak bir dünya hayal ediyorsanız bilin ki; Türk Milleti, dünyada olduğu müddetçe, bu hayaliniz gerçek olmayacaktır" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 10:56 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 11:22
Yavuz Ağıralioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a destek terör devleti İsrail’e uyarı: Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir

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Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan terör devleti İsrail küresel bir yangın çıkarma niyetinde. Siyonist ordu son olarak "Topyekun savaş anına yaklaşıyoruz" diyerek Lübnan'a saldırı başlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Rize'den İsrail'i uyardı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın rezil paylaşımı İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın rezil paylaşımı

BÜYÜK KALLEŞLİK! BAŞKAN ERDOĞAN'A 'SADDAM HÜSEYİN'Lİ ÖLÜM TEHDİDİ

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası soykırımcı İsrail kabinesi büyük bir kalleşliğe imza attı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaptı.

ANKARA'DAN JET YANIT: "SONU SOYKIRIMCI HİTLER GİBİ OLACAK"

Katz'ın imza attığı skandala Ankara'dan jet yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katz'ın skandal paylaşımı için "Nazi olduğunu ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun paylaşımıYavuz Ağıralioğlu'nun paylaşımı


BAŞKAN ERDOĞAN'A 'YAVUZ' DESTEK

27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da soykırımcı İsrail'e üst perdeden tepki gösterip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Israel Katz'ın Başkan Erdoğan'ı Saddam Hüseyin'e benzeten paylaşımını alıntılayan Ağıralioğlu, "Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir!" uyarısında bulundu.

Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"ASLA GÖZ YUMMAYIZ"

Ülke yönetimine dair kendisine yaptığımız tüm eleştirilere rağmen Sayın Cumhurbaşkanının, böyle pervasızca tehdit edilmesine asla göz yumamayız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başı ve Türk Milleti'nin Cumhurbaşkanını kanlı ağzınıza ve soykırımcı tavrınıza saygısızlık malzemesi yapamazsınız. Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir!

Yavuz AğıralioğluYavuz Ağıralioğlu



"TÜRK MİLLETİ DÜNYADA OLDUĞU MÜDDETÇE BU HAYALİNİZ GERÇEK OLMAYACAK"

''İstediğimi yapar, istediğimi söyler, istediğimi öldürürüm.'' tavrına sessiz kalacak bir dünya hayal ediyorsanız bilin ki; Türk Milleti, dünyada olduğu müddetçe, bu hayaliniz gerçek olmayacaktır.

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