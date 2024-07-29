İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’dan yeni skandal: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın çağrısı!

NE OLMUŞTU?
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya hesabında, Başkan Erdoğan'ı Saddam'a benzeten ve iftira içeren paylaşım yapmıştı. Türkiye'den Katz'ın ifadelerine art arda kınamalar gelmişti.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medyada Katz'ın alçak paylaşımına siyasilerden sert tepkiler geldi.
BAKANLIKTAN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Katz'ın skandal paylaşımına şu sözlerle tepki gösterdi:
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor.
Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, "kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek"ten yargılanmıştı.
Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…
İsrail Dışişleri Bakanı, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibarettir. İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini ört bas edemeyecekler. İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Cumhurbaşkanımız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir.
"SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız." dedi.
"TARİH ÖNÜNDE DE ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE DE İŞGALCİ VE SOYKIRIMCISINIZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözümona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var! Siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Tarih önünde de uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcısınız. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir." dedi.