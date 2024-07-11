Suriye'den "Şam'a gideceğiz Esad'la görüşeceğiz" diyen CHP'ye yalanlama! Rejimin gazetesi duyurdu: "Gerçeği yansıtmıyor"

Ankara - Şam
hattında 'normalleşme' zemini arayışları hız kazandı. Suriye
Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirdi.
ESAD'A DAVET MASADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önce Suriye ile görüşme olabileceğini söyledi sonra da Astana dönüşü "Bizim Sayın Putin ile Beşşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir"
ifadelerini kullandı.
CHP'DEN "ŞAM'A GİDECEĞİZ" ÇIKIŞI
Başkan Erdoğan'ın "Esad'a davetimiz olabilir"
minvalindeki sözleri sonrası görüşmenin nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu olurken CHP
'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısı sonrası "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, temmuz ayı içerisinde Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise Özgür Özel'in Suriye'yi ziyaret ederek Beşşar Esad ile görüşme isteğinin Şam yönetimi tarafından kabul edildiğini iddia etti.
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad
ŞAM'A YAKIN KAYNAKLAR CHP'Yİ YALANLADI
CHP'den peşi sıra gelen "Suriye'ye gideceğiz, Esad'la görüşeceğiz" açıklamaları Şam rejimine yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.
Şam'a yakın "El Vatan" gazetesinde yer alan ve rejime yakın bir isme dayandırılan haberde Suriye tarafının Türkiye'deki muhalefet partileriyle iletişimde bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.