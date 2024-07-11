Suriye'den "Şam'a gideceğiz Esad'la görüşeceğiz" diyen CHP'ye yalanlama! Rejimin gazetesi duyurdu: "Gerçeği yansıtmıyor"

ʺSyria Newsʺte Esad rejiminin CHP'yi yalanladığına dair haber

Bahse konu kaynak, Suriye tarafının Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti ile iletişimi olmadığını ifade etti.

CHP'nin "Beşar Esad ile bir araya gelme talebimiz Şam'da olumlu karşılandı" açıklaması sonrası Suriye tarafından gelen bu yalanlama dikkat çekti.