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Suriye'den "Şam'a gideceğiz Esad'la görüşeceğiz" diyen CHP'ye yalanlama! Rejimin gazetesi duyurdu: "Gerçeği yansıtmıyor"

Türkiye - Suriye hattında normalleşme arayışları sürerken CHP'den peşi sıra gelen "Suriye'ye gideceğiz, Esad'la görüşeceğiz" minvalindeki açıklamalar Esad rejimine yakın kaynaklar tarafından yalanlandı. Rejimin gazetesi El Vatan, Suriye'nin Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti ile iletişimi olmadığını yazdı. Şam rejiminden gelen bu yalanlama Arap basınında da genişçe yer buldu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 15:39 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 15:59
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama! Rejimin gazetesi duyurdu: Gerçeği yansıtmıyor

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Ankara - Şam hattında 'normalleşme' zemini arayışları hız kazandı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirdi.

ESAD'A DAVET MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önce Suriye ile görüşme olabileceğini söyledi sonra da Astana dönüşü "Bizim Sayın Putin ile Beşşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir" ifadelerini kullandı.
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CHP'DEN "ŞAM'A GİDECEĞİZ" ÇIKIŞI

Başkan Erdoğan'ın "Esad'a davetimiz olabilir" minvalindeki sözleri sonrası görüşmenin nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu olurken CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısı sonrası "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, temmuz ayı içerisinde Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise Özgür Özel'in Suriye'yi ziyaret ederek Beşşar Esad ile görüşme isteğinin Şam yönetimi tarafından kabul edildiğini iddia etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar EsadSuriye Devlet Başkanı Beşşar Esad


ŞAM'A YAKIN KAYNAKLAR CHP'Yİ YALANLADI

CHP'den peşi sıra gelen "Suriye'ye gideceğiz, Esad'la görüşeceğiz" açıklamaları Şam rejimine yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.

Şam'a yakın "El Vatan" gazetesinde yer alan ve rejime yakın bir isme dayandırılan haberde Suriye tarafının Türkiye'deki muhalefet partileriyle iletişimde bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ʺSyria Newsʺte Esad rejiminin CHP'yi yalanladığına dair haberʺSyria Newsʺte Esad rejiminin CHP'yi yalanladığına dair haber

Bahse konu kaynak, Suriye tarafının Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti ile iletişimi olmadığını ifade etti.

CHP'nin "Beşar Esad ile bir araya gelme talebimiz Şam'da olumlu karşılandı" açıklaması sonrası Suriye tarafından gelen bu yalanlama dikkat çekti.

ʺEnab Baladiʺ isimli Suriye merkezli haber sitesinde yer alan haberʺEnab Baladiʺ isimli Suriye merkezli haber sitesinde yer alan haber


Gelişme Suriye basınında da genişçe yer buldu.

"ESAD REJİMİ CHP'Yİ YALANLADI"

"Enab Baladi" isimli Suriye merkezli haber sitesi, Esad rejiminin CHP'yi yalanlandığını duyurdu.



AlAraby de Esad rejiminin CHP'yi yalanladığı açıklamayı "Suriye rejimi Türk taraflarla herhangi bir temas kurduğunu yalanladı" başlığıyla okurlarına aktardı.

Lübnan merkezli "Tayyar.org" haber sitesi "Suriyelilerin hiçbir Türk siyasi partisiyle teması yok" başlığıyla manşete taşıdı.

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