MİT avladı! Saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü’yü etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar, PKK'yı hem Irak'ta hem de Suriye'de köşeye sıkıştırdı.

MİT 2 İSMİ DAHA AVLADI!

Milli İstihbarat Teşkilatı da imza attığı başarılı operasyonlarla terörün belinin kırılmasında etkisi oldı. MİT son olarak TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristi etkisiz hale getirdi.