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MİT avladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü etkisiz hale getirildi

Milli İstihabrat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya karşı kritik bir operasyona daha imza attı. MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. İşte operasyonun arka planı...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 09:45 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 10:07
MİT avladı! Saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü’yü etkisiz hale getirildi

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Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar, PKK'yı hem Irak'ta hem de Suriye'de köşeye sıkıştırdı.

MİT 2 İSMİ DAHA AVLADI!
Milli İstihbarat Teşkilatı da imza attığı başarılı operasyonlarla terörün belinin kırılmasında etkisi oldı. MİT son olarak TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

HAKUR'TA MİT OPERASYONU
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı Ronahi Dilhvin kod Vesile DURAN ve Arin Tolhildan kod Dilan ÖKLÜ'yü Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist Vesile DuranTerörist Vesile Duran

OPERASYONUN ARKA PLANI
MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti.

ADIM ADIM TAKİP
Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.

MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Hakurk'ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile DURAN ile Dilan ÖKLÜ nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Dilan ÖklüTerörist Dilan Öklü

Ronahi Dilhvin kod Vesile DURAN, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı/ideolojik eğitim almasının akabinde söz konusu bölgede faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesinde faaliyet göstermekteydi.

MİT PKK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü etkisiz hale getirdiMİT PKK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü etkisiz hale getirdi

Arin Tolhildan kod Dilan ÖKLÜ, örgüt tarafından, 2014 yılında henüz 15 yaşında iken silah altına alındı. Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı/ideolojik eğitime tabi tutuldu.

Aynı zamanda 2019 yılında etkisiz hale getirilen PKK/KCK mensubu Tolhildan Zevki kod Vedat ÖKLÜ'nün kardeşi olan Dilan ÖKLÜ, etkisiz hale getirilmeden önce Hakurk alanında faaliyet yürütüyordu.

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