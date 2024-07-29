Hükümetten 4 yıllık yargı reformu | Erişim kolaylaşacak! Ceza adaleti sistemi yeniden yapılandırılacak

Hükümet, adalete erişimin daha da kolaylaşmasına yönelik olarak yeni düzenlemeler yapmayı amaçlıyor.
Bu kapsamda hazırlanan yeni reform, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen öngörülebilir bir adalet sistemi çerçevesinde oluşturuluyor.
Hükümet, adalete erişimin daha da kolaylaşmasına yönelik olarak yeni düzenlemeler yapmayı amaçlıyor.
Bu kapsamda hazırlanan yeni reform, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen öngörülebilir bir adalet sistemi çerçevesinde oluşturuluyor.
MAHKEME SAYILARI ARTIRILACAK
'Adalete Zahmetsiz Erişim' ilkesiyle adalete erişimi daha da kolaylaştıracak.
Böylece, kurumsal yapılar, ceza adaleti sistemi, hukuk ve idari yargılama süreçleri yeniden yapılandırılacak ve adalete erişim kolaylaştırılacak.
İş yoğunluğuna göre mahkeme sayıları artırılacak, fiziki ve teknik kapasite güçlendirilecek. Çağın teknolojisini adaletin hizmetine sunulacak.
Yargıda dijitalleşme, yapay zeka ve teknolojik kapasite ile adli yardım sistemi geliştirilecek.
SADELEŞTİRECEK ADIMLAR ATILACAK
Adliye bulunmayan ilçelerde personeliyle, dijital alt yapısıyla adli hizmet irtibat noktası oluşturacak. Savunma makamı güçlendirilecek, yargı süreçlerini sadeleştiren yeni adımlar atılacak.
YARGIDA İHTİSASLAŞTIRMA GELİŞTİRİLECEK
Telafi edici adalet anlayışına uygun düzenlemeler getirilecek.
Yargıda kaliteyi artıracak yeni bir dizi adımlar da atılacak. Buna göre henüz yeni hayata geçirilen hâkim ve savcı yardımcılığı sistemi geliştiriliyor, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulaması başlatılacak, hukuk eğitimini güçlendirmeye yönelik yeni adımlar atılacak. Yargıda meslek içi ve meslek öncesi eğitim ve yargıda ihtisaslaşma geliştirilecek.
ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR HEDEFLENECEK
Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; Bilirkişilik sistemi güçlendirilecek, duruşmaların daha etkin yürütülmesine yönelik önlemler alınacak. Makul sürede yargılanma hakkının güvenceleri artırılacak. Bu kapsamda; hakim, savcı ve personel sayısı artırılacak. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecek.
İnsan Hakları Tazminat Komisyonu güçlendirilecek. Yargıda hedef süre uygulaması geliştirilecek. Hakim ve savcıların atama, denetim ve terfi sisteminde düzenlemeler yapılacak. Adli Tıp Kurumunun bilimsel ve teknik kapasitesi artırılacak. İstinaf mahkemeleri de güçlendirilecek. Tebligat işlemlerinden kaynaklanan gecikmelere son verilecek. Sürdürülebilir ve çevreci bir anlayışla adalet hizmet binaları dönüştürülecek.
Adalet hizmetlerinde çevre dostu uygulamaların etkinliğini ve çeşitliliğini artıracak.