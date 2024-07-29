Hükümetten 4 yıllık yargı reformu | Erişim kolaylaşacak! Ceza adaleti sistemi yeniden yapılandırılacak

Yargıda kaliteyi artıracak yeni bir dizi adımlar da atılacak. Buna göre henüz yeni hayata geçirilen hâkim ve savcı yardımcılığı sistemi geliştiriliyor, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulaması başlatılacak, hukuk eğitimini güçlendirmeye yönelik yeni adımlar atılacak. Yargıda meslek içi ve meslek öncesi eğitim ve yargıda ihtisaslaşma geliştirilecek.

ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR HEDEFLENECEK Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; Bilirkişilik sistemi güçlendirilecek, duruşmaların daha etkin yürütülmesine yönelik önlemler alınacak. Makul sürede yargılanma hakkının güvenceleri artırılacak. Bu kapsamda; hakim, savcı ve personel sayısı artırılacak. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecek.

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu güçlendirilecek. Yargıda hedef süre uygulaması geliştirilecek. Hakim ve savcıların atama, denetim ve terfi sisteminde düzenlemeler yapılacak. Adli Tıp Kurumunun bilimsel ve teknik kapasitesi artırılacak. İstinaf mahkemeleri de güçlendirilecek. Tebligat işlemlerinden kaynaklanan gecikmelere son verilecek. Sürdürülebilir ve çevreci bir anlayışla adalet hizmet binaları dönüştürülecek. Adalet hizmetlerinde çevre dostu uygulamaların etkinliğini ve çeşitliliğini artıracak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN