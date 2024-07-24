MİT’ten PKK’ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ancak MİT, bu bölgede de örgüt üyelerinin peşini bırakmadı. Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki Raman Renas kod adlı İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod adlı Hidayet Resuli'nin faaliyetleri uzun süre boyunca titizlikle takip edildi.

Cengaver Mikayil kod adlı PKK'lı terörist Hidayet Resuli

OPERASYON İÇİN EN UYGUN ZAMAN BEKLENDİ

MİT, örgüt mensuplarının attığı her adımı dikkatle izleyerek, operasyon için en uygun zamanı belirledi. Şartların olgunlaşması ile birlikte harekete geçildi ve örgüt mensupları ile kullandıkları noktalar hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.