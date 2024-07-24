MİT’ten PKK’ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ancak MİT, bu bölgede de örgüt üyelerinin peşini bırakmadı. Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki Raman Renas kod adlı İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod adlı Hidayet Resuli'nin faaliyetleri uzun süre boyunca titizlikle takip edildi.
Cengaver Mikayil kod adlı PKK'lı terörist Hidayet Resuli
OPERASYON İÇİN EN UYGUN ZAMAN BEKLENDİ
MİT, örgüt mensuplarının attığı her adımı dikkatle izleyerek, operasyon için en uygun zamanı belirledi. Şartların olgunlaşması ile birlikte harekete geçildi ve örgüt mensupları ile kullandıkları noktalar hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
PKK'NIN KALESİ DEVRİLDİ
Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük oranda sekteye uğratılan PKK/KCK'lı teröristlerin operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti.
Bu başarılı operasyonun ardından, PKK/KCK için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bir bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.
Son dönemdeki operasyonlar, MİT'in terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, PKK/KCK'nın bölgede hareket alanının daraltılmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.