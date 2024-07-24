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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. MİT Irak’ın Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlularını etkisiz hale getirdi. Operasyonda, örgütün Süleymaniye sorumlusu olarak bilinen Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat ve beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod adlı İrfan Zendi ile Cengaver Mikayil kod adlı Hidayet Resuli öldürüldü.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:25 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 10:48
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Türkiye terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı. Irak ve Suriye'de etkili operasyonlar gerçekleştiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'nın önemli isimlerini tek tek etkisiz hale getiriyor.

SÜLEYMANİYE'DE NOKTA OPERASYON
Irak'ın Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlularını etkisiz hale getirdi.

Andok Tolhildan kod adlı terörist Ömer Fırat Andok Tolhildan kod adlı terörist Ömer Fırat

Operasyonda, örgütün Süleymaniye sorumlusu olarak bilinen Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat ve beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod adlı İrfan Zendi ile Cengaver Mikayil kod adlı Hidayet Resuli öldürüldü.

İran uyruklu terörist Raman Renas kod adlı İrfan Zendiİran uyruklu terörist Raman Renas kod adlı İrfan Zendi

OPERASYON NASIL YAPILDI?
Peki bu kritik operasyon nasıl gerçekleştirildi süreç nasıl işledi?

UZUN SÜRELİ TAKİP
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda, PKK/KCK mensupları güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekilmişti.

Ancak MİT, bu bölgede de örgüt üyelerinin peşini bırakmadı. Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildan kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki Raman Renas kod adlı İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod adlı Hidayet Resuli'nin faaliyetleri uzun süre boyunca titizlikle takip edildi.

Cengaver Mikayil kod adlı PKK'lı terörist Hidayet ResuliCengaver Mikayil kod adlı PKK'lı terörist Hidayet Resuli

OPERASYON İÇİN EN UYGUN ZAMAN BEKLENDİ
MİT, örgüt mensuplarının attığı her adımı dikkatle izleyerek, operasyon için en uygun zamanı belirledi. Şartların olgunlaşması ile birlikte harekete geçildi ve örgüt mensupları ile kullandıkları noktalar hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN KALESİ DEVRİLDİ
Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük oranda sekteye uğratılan PKK/KCK'lı teröristlerin operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti.

Bu başarılı operasyonun ardından, PKK/KCK için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bir bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.

Son dönemdeki operasyonlar, MİT'in terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, PKK/KCK'nın bölgede hareket alanının daraltılmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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