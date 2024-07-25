Oyuncu Özge Özder'in kaza paylaşımı yeniden gündem oldu! Vatandaşlardan tepki: "Köpek kadar değerimiz yok"

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Özder'in videosunu paylaşarak, "Değerli Bodrumlular günaydın.. Hayvan sevgisi olmayan kalplerde insan sevgisinin de olmayacağına inanmış insanlar olarak bu sabah öncelikle; değerli oyuncumuz Özge Özder'e teşekkür etmek istiyorum. Gecenin saat üçünde bir aracın çarptığı köpeğin hayatını kurtarmak için bize ulaşan bu güzel insanın sayesinde ekibimiz kaza yerine hızla ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptıktan sonra belediyemizin tam donanımlı hayvan nakil araçlarından olan bir Petbulance ile yaralı köpeğimiz tedavisinin devam edeceği kliniğimize ulaştırıldı. Bu olayda hepimizi mutlu eden, gururlandıran gayretleri için, Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzün altın kalpli ekibine de teşekkür ediyorum, iyi ki varlar" ifadesini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Oyuncu Özder'in ve CHP'li Başkan Aras'ın yapılan paylaşımlarda yaralı vatandaşları umursamaması dikkat çekti. Olaya sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar oyuncuya ve CHP'li Bodrum Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Yaşanan olay sonrası belediye başkanı Ahmet Aras, oyuncu Özge Özder'e teşekkür ederek gecenin üçünde hayvan ambulansı ile yaralı köpeği aldıklarını ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı." ifadelerini kullandı.