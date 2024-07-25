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Oyuncu Özge Özder'in kaza paylaşımı yeniden gündem oldu! Vatandaşlardan tepki: "Köpek kadar değerimiz yok"

TBMM'de başıboş köpek sorunuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği günlerde hayvanperestlerin insana verdiği değer gündeme gelen bir paylaşımla yeniden ortaya çıktı. Oyuncu Özge Özder geçtiğimiz yıl bir motosiklet sürücüsünün köpek yüzünden yaptığı kaza sonrası sürücünün değil köpeğin başında beklemeyi tercih etmişti. Sosyal medyada yeniden gündem olan paylaşımla ilgili vatandaşlar, "Ağır yaralı motorcunun durumu hakkında bilgi yok! İşte bu ülkede insana verilen değil. Köpek kadar değerimiz yok! " diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 22:56 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 23:09
Oyuncu Özge Özder’in kaza paylaşımı yeniden gündem oldu! Vatandaşlardan tepki: Köpek kadar değerimiz yok

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TBMM'de başıboş köpek sorunuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği günlerde hayvanperestlerin insana verdiği değer bir paylaşımla yeniden ortaya çıktı.

Oyuncu Özge Özder'den tepki çeken hareket!

AMBULANS YARALILARI ALDI HERHALDE
Oyuncu Özge Özder geçtiğimiz yıl bir motosiklet sürücüsünün köpek yüzünden yaptığı kaza sonrası sürücünün değil köpeğin başında beklemeyi tercih etmişti. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sürücünün durumuyla ilgili hiçbir bilgi paylaşmayan Özder, "Ambulans da yaralıları aldı herhalde" ifadelerini kullandı.

KÖPEK YÜZÜNDEN DEĞİL MOTOR ÇARPTI
Kazayı motorun yaptığı iddia eden Özder, "Maalesef bir motor kazasına tanıklık ettik. Bir motorlu araç köpeğimize çarptı." dedi.

KÖPEĞİN BAŞINDAN AYRILMAYIN NASİHATI
"Çocuğun başında bekliyoruz." diyerek yaralı köpeği gösteren Özder, "Güzel çocuk, bayağı bir yattı. Bir şey olduğu zaman hayvanları terk etmeyin." ifadelerini kullandı. Köpeğin başından ayrılmayın diyen Özder'in yaralı sürücünün durumunda haberinin olmadığı görüntülerden anlaşıldı.

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Özder'in videosunu paylaşarak, "Değerli Bodrumlular günaydın.. Hayvan sevgisi olmayan kalplerde insan sevgisinin de olmayacağına inanmış insanlar olarak bu sabah öncelikle; değerli oyuncumuz Özge Özder'e teşekkür etmek istiyorum. Gecenin saat üçünde bir aracın çarptığı köpeğin hayatını kurtarmak için bize ulaşan bu güzel insanın sayesinde ekibimiz kaza yerine hızla ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptıktan sonra belediyemizin tam donanımlı hayvan nakil araçlarından olan bir Petbulance ile yaralı köpeğimiz tedavisinin devam edeceği kliniğimize ulaştırıldı. Bu olayda hepimizi mutlu eden, gururlandıran gayretleri için, Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzün altın kalpli ekibine de teşekkür ediyorum, iyi ki varlar" ifadesini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Oyuncu Özder'in ve CHP'li Başkan Aras'ın yapılan paylaşımlarda yaralı vatandaşları umursamaması dikkat çekti. Olaya sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar oyuncuya ve CHP'li Bodrum Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Yaşanan olay sonrası belediye başkanı Ahmet Aras, oyuncu Özge Özder'e teşekkür ederek gecenin üçünde hayvan ambulansı ile yaralı köpeği aldıklarını ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı." ifadelerini kullandı.

KÖPEK KADAR DEĞERİMİZ YOK
Motor sürücüsünün durumuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Başkan Ahmet Aras'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcısı, "Kazada ağır yaralanan motorcu hakkında hiçbir açıklama yapmayan Belediye Başkanı, hayvan sevmeyen insan sevmez demeyi de ihmal etmedi. Ağır yaralı motorcunun durumu hakkında bilgi yok! İşte bu ülkede insana verilen değil. Köpek kadar değerimiz yok! " dedi.

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