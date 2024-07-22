CHP, TİP ve DEM'in 'köpekperest' provokasyonu süredursun Türkiye'nin prestiji tehlikede! 'Kuduz' riski raporda... Turizme balta

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere 17 Temmuz 2024'te toplandı.
Ancak komisyon görüşmeleri CHP, DEM ve TİP'in sabotajına sahne oldu.
ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜYÜP 'ŞOVCU' DEDİLER
Muhalefet bloğu Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'ın üzerine yürüdü. DEM Partili Perihan Koca'nın Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine "Şov yapmak için buraya gelmiş" dediği duyuldu.
TİP'li Sera Kadıgil ise evladını yitirmiş acılı anneyi "Bu nasıl içeri giriyor" diyerek Meclis'ten kovmaya yeltendi.