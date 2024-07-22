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CHP, TİP ve DEM'in 'köpekperest' provokasyonu süredursun Türkiye'nin prestiji tehlikede! 'Kuduz' riski raporda... Turizme balta

TBMM'deki 'başıboş sokak köpeği' komisyon görüşmeleri CHP, TİP, DEM ve mama lobisinin sabotajına sahne olurken Türkiye'nin küresel prestiji tehdit altında. Bugüne kadar 13 ülkenin, başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına uyarı mesajı yayımladığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü verilerinin yer aldığı raporda Türkiye kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesi olarak dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 07:44 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 08:26
CHP, TİP ve DEM’in ’köpekperest’ provokasyonu süredursun Türkiye’nin prestiji tehlikede! ’Kuduz’ riski raporda... Turizme balta 1

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere 17 Temmuz 2024'te toplandı.

Ancak komisyon görüşmeleri CHP, DEM ve TİP'in sabotajına sahne oldu.

CHP, TİP ve DEM’in ’köpekperest’ provokasyonu süredursun Türkiye’nin prestiji tehlikede! ’Kuduz’ riski raporda... Turizme balta 2

ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜYÜP 'ŞOVCU' DEDİLER

Muhalefet bloğu Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'ın üzerine yürüdü. DEM Partili Perihan Koca'nın Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine "Şov yapmak için buraya gelmiş" dediği duyuldu.

CHP, TİP ve DEM’in ’köpekperest’ provokasyonu süredursun Türkiye’nin prestiji tehlikede! ’Kuduz’ riski raporda... Turizme balta 3

TİP'li Sera Kadıgil ise evladını yitirmiş acılı anneyi "Bu nasıl içeri giriyor" diyerek Meclis'ten kovmaya yeltendi.

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