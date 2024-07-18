Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM'de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti'den sert tepki: "Bunlar hayvansever değil"

ÇİRKİN DAVRANIŞLARI VE HAKARETLERİ KINIYORUM! BUNLAR HAYVANSEVER DEĞİL
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Güler, "Ankara'da, Mersin'de çocukları yaralanan uzun süre tedavi gören ve halen tedavisi süren ailelerimizin yakınları da vardı. Onlara karşı yöneltilen çirkin davranışları, hakaretleri ve sözleri kınıyorum. Bunlar hayvansever değil. Şiddetli kınıyorum. Vatandaşı yanlış bilgilendiriyorlar" dedi.
Teklifin merkezinde insan olduğunu ifade eden Güler, görüşmeleri sabote etmeye çalışan muhalif vekillere tepki gösterdi. Güler, "Ben ilk önce üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Yani insanların söyleyecek bir sözü yoksa maalesef böyle kaba davranışlara insanları rencide edecek kaba hareketlere yöneldiler. Bizim kanunu teklifimizi çok açık ve 17 maddeden oluşuyor. Merkezinde insan, çevre ve hayvanları olan bunun yanında toplum sağlığını hedefleyen bir kanun teklifi var. Buna karşı herkes söyleyeceklerini söyleyebilir komisyonda buna fırsat tanıyor. Ancak söyleyecek sözü olmayan farklı istismar alanına taşımak isteyen insanlarımızı da gördük. Ankara'da, Mersin'de çocukları yaralanan uzun süre tedavi gören ve halen tedavisi süren ailelerimizin yakınları da vardı. Onlara karşı yöneltilen çirkin davranışları, hakaretleri ve sözleri kınıyorum. Buna sebebiyet veren siyasi partilerin vekilleri vardı. İtirazlarını gerçekçi bir zeminde agresif, nezaket dışı hakaretlere ve hareketlere taşıdılar. Ben bu yaşananları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
ONLAR İÇİN HAYVANSEVER İFADESİ ÇOK UYGUN BİR KELİME DEĞİL
"Komisyona girmek isteyen ancak olay çıkartanlar oldu. Onlar hayvansever mi? Ben bundan emin değilim. Burada onlar için hayvansever ifadesi çok uygun bir kelime değil." diyen Güler, "Gerçekten hayvanları sevselerdi bunu komisyonda ifade edebilir ve tutanaklara geçmesini sağlayabilirlerdi. Bu yolu tercih etmediler bu nedenle onlar hayvanları sevmiyorlar. Bizim hem komisyon raporumuzda hem yasa teklifimizde birçok hususu açıklayıp izah ettik. Şu anda bizim sokaklarımız hayvanlar açısından hem açılık hem hastalık hem de soğuktur. Şu anda hayvan sayısı kapsamı içerisinde soğuktan donan açlıktan ölen hayvanlarımız var." şeklinde konuştu.
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Teklifin sadece insanları değil hayvanları da koruğunu belirten Güler, "Bunlara karşı çözüm önerisi getirmeyen bunları seyreden insanlar bizim buna karşı alacağımız hayvanları da koruyacak ve onları sağlıklı barınaklarda yaşamlarını sağlayacak kanun teklifine izah istiyorlar karşı çıkıyorlar. Sokaklarda hastalık, soğuk ve açlıktan ölen aynı zamanda toplum sağlığını tehdit eden bu unsurlara karşı bir şey söylemeleri gerekiyordu ancak bunu yapmadılar ve çok nezaketsiz hakaretvari ifadeler kullandılar." diyerek muhalefetin maddeleri okumadan düzenlemeye karşı çıktığını bildirdi.
YAPTIKLARI AÇIK ŞEKİLDE SORUMSUZLUKTUR
Devletin tedbir alması gerektiğinin altını çizen Güler, "Biz sorumluluk sahibiyiz, ülkemizin sorunlarını biliyoruz. Halkımızın yaklaşık olarak yüzde 85'i sokaklardaki bu köpeklerin bir güvenlik sorunu olduğunu düşünüyor. Devlet olarak bizim tedbir almamız gerekiyor. Bu konuda sorumluluk 2004 yılında çıkan 5199 sayılı kanunumuz açık; mahalli idarelere ve yerel yönetimler ciddi sorumluluklar veriyor. Ben dün bazı partilerin başkanlarını da dinledim. Maalesef onlar da bu kanunu bilmiyor. Yerel yönetimlerin üzerine atılacak gibi kavramlar kullanıyorlar. Kanunu açık okusalar sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu görecekler. Vatandaşlarımıza hadiseyi çarpıtarak kanunu içeriğini yanlış anlatarak garip bir yola giriyorlar. Amaçları belli; siyaseten istismar alanı olarak neler yapabiliriz? İşte tam olarak bunu peşindeler Bunların duyarlılığını endişe ile izliyoruz. Yaptıkları açık şekilde sorumsuzluktur." dedi.
BÜTÜN KÖPEKLERİN TOPLATILACAĞI VE İTLAF EDİLECEĞİ GİBİ BİR YALANI SÖYLÜYORLAR
Muhalefetin hayvanlara iyilik yapmadığını dile getiren Güler sözleri şu şekilde sürdürdü:
"Biz hayvanlarımızı sağlıklı nitelikli barınma evlerinde görmek onlara hizmet edilmesini görmek istiyoruz. Hayvanların öldürüleceği yönünde algı yaratılıyor. Bunlar yalandır ve çarpıtmadır. Bütün köpeklerin toplatılacağı ve itlaf edileceği gibi bir yalanı söylüyorlar. Vatandaşlarımızı bu konularda yanlış bilgilendiriyorlar. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim veterinerlik kanunumuz var. Bu mahiyette özel bir hastalığı olan saldırganlaşmış rehabilite edilemeyen ve barınaklarda diğer köpeklere zarar verebilen veya kuduz riski taşıyan hayvanlar için çok istisnai bir ötanazi kavramıyla hayata son vermekten bahsediyoruz.
Biz diyoruz ki sağlıklı barınaklar ve yaşam alanları oluşturalım. Biz onlara bütçe veriyoruz. Aziz milletimiz onlara bu bütçeyi sağlıyor. Ancak yerel yönetimler bu bütçeleri bu konuda kullanmıyor. Şimdi biz de kullanılmasını ve bu konularda hayvanlarımızın sokaklardan korumak onlara daha iyi şartlarda bakmak istiyoruz. Soğuğa ve açlığa mahkum olmasınlar."
VEKİL DEĞİL İNSAN OLAMAZ
Muhalefetin mağdur ailelere hakaretler etmesine sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, "Mahra'nın annesine "Buraya şov yapmak için gelmiş" diyenler vekil olmak şöyle dursun, insan olamaz!" dedi.
Kaya, yaptığı paylaşım şu ifadeleri kullandı:
"Köpeklerin parçalayarak katlettiği Mahra hepimizin yüreğini yakmıştı. CHP, DEM ve İYİ Partililer evladını saldırgan köpekler yüzünden yitirmiş acılı bir annenin canını bir kez daha yaktılar. Mahra'nın annesine "Buraya şov yapmak için gelmiş" diyenler vekil olmak şöyle dursun, insan olamaz! Saldırgan köpeklere evlatlarımızı yem etmeyeceğiz."