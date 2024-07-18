Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM'de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti'den sert tepki: "Bunlar hayvansever değil"

ÇİRKİN DAVRANIŞLARI VE HAKARETLERİ KINIYORUM! BUNLAR HAYVANSEVER DEĞİL

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun konuğu olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Güler, "Ankara'da, Mersin'de çocukları yaralanan uzun süre tedavi gören ve halen tedavisi süren ailelerimizin yakınları da vardı. Onlara karşı yöneltilen çirkin davranışları, hakaretleri ve sözleri kınıyorum. Bunlar hayvansever değil. Şiddetli kınıyorum. Vatandaşı yanlış bilgilendiriyorlar" dedi.

Teklifin merkezinde insan olduğunu ifade eden Güler, görüşmeleri sabote etmeye çalışan muhalif vekillere tepki gösterdi. Güler, "Ben ilk önce üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Yani insanların söyleyecek bir sözü yoksa maalesef böyle kaba davranışlara insanları rencide edecek kaba hareketlere yöneldiler. Bizim kanunu teklifimizi çok açık ve 17 maddeden oluşuyor. Merkezinde insan, çevre ve hayvanları olan bunun yanında toplum sağlığını hedefleyen bir kanun teklifi var. Buna karşı herkes söyleyeceklerini söyleyebilir komisyonda buna fırsat tanıyor. Ancak söyleyecek sözü olmayan farklı istismar alanına taşımak isteyen insanlarımızı da gördük. Ankara'da, Mersin'de çocukları yaralanan uzun süre tedavi gören ve halen tedavisi süren ailelerimizin yakınları da vardı. Onlara karşı yöneltilen çirkin davranışları, hakaretleri ve sözleri kınıyorum. Buna sebebiyet veren siyasi partilerin vekilleri vardı. İtirazlarını gerçekçi bir zeminde agresif, nezaket dışı hakaretlere ve hareketlere taşıdılar. Ben bu yaşananları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.





ONLAR İÇİN HAYVANSEVER İFADESİ ÇOK UYGUN BİR KELİME DEĞİL

"Komisyona girmek isteyen ancak olay çıkartanlar oldu. Onlar hayvansever mi? Ben bundan emin değilim. Burada onlar için hayvansever ifadesi çok uygun bir kelime değil." diyen Güler, "Gerçekten hayvanları sevselerdi bunu komisyonda ifade edebilir ve tutanaklara geçmesini sağlayabilirlerdi. Bu yolu tercih etmediler bu nedenle onlar hayvanları sevmiyorlar. Bizim hem komisyon raporumuzda hem yasa teklifimizde birçok hususu açıklayıp izah ettik. Şu anda bizim sokaklarımız hayvanlar açısından hem açılık hem hastalık hem de soğuktur. Şu anda hayvan sayısı kapsamı içerisinde soğuktan donan açlıktan ölen hayvanlarımız var." şeklinde konuştu.