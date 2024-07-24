İBB'DEN ZAM HAZIRLIĞI
ABB'nin ardından Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ulaşıma zam hazırlığından olduğu öğrenildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yarın (25 Temmuz) yapılacak Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşeceği gündem maddeleri belli oldu
Maddeler arasında "Toplu ulaşım ücretleri tarifesinin düzenlenmesi teklifi' de yer alıyor.
İBB tarafından işletilen ulaşım hatlarına yüzde 13 zam yapılması bekleniyor.
Yüzde 13'lük zam teklifinin kabul edilmesi halinde 17.70 TL olan İstanbulkart kullanım ücreti 20 lira olacak.
OCAK AYINDA ZAM YAPMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son olarak ocak ayında toplu ulaşıma yüzde 18 zam yapmıştı.