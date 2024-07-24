SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan zam yarışı... Ankara'da ulaşıma zam geldi sıra İstanbul'da!

Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi şehiriçi toplu ulaşıma %40 oranında zam yaptı. Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa çıkacak. ABB'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ulaşıma zam hazırlığından olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 13:22 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 15:47
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan zam yarışı... Ankara’da ulaşıma zam geldi sıra İstanbul’da!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zam yarışına girdi.

ANKARA'DA ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM!
ABB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

Ankara'da toplu ulaşıma zam geldiAnkara'da toplu ulaşıma zam geldi

ANKARA'DA ULAŞIM FİYATLARI
Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa çıkacak.

DAHA ÖNCE DE ZAM YAPTILAR
1 Temmuz 2023 tarihinde 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı son kararla 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 Tl olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu. Böylece tam bilet tutarına yüzde 40 zam yapılmış oldu.

İBB'DEN ZAM HAZIRLIĞI
ABB'nin ardından Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ulaşıma zam hazırlığından olduğu öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur YavaşİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yarın (25 Temmuz) yapılacak Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşeceği gündem maddeleri belli oldu

Maddeler arasında "Toplu ulaşım ücretleri tarifesinin düzenlenmesi teklifi' de yer alıyor.

İBB tarafından işletilen ulaşım hatlarına yüzde 13 zam yapılması bekleniyor.

Yüzde 13'lük zam teklifinin kabul edilmesi halinde 17.70 TL olan İstanbulkart kullanım ücreti 20 lira olacak.

OCAK AYINDA ZAM YAPMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son olarak ocak ayında toplu ulaşıma yüzde 18 zam yapmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
21 yıl 182 saniyeye sığdı! Başkan Erdoğan liderliğinde emekliler için hangi adımlar atıldı? Madde madde derledik
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı: En kötü geride kaldı | Yunanistan’ı takipteyiz | CHP’ye emekli ayarı: Borcunuzu ödeyin
Türk Telekom
Bingöl’de madde bağımlısı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Premier Lig’in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor
Başkan Erdoğan’dan başıboş köpek meselesine ilişkin açıklama: Kimse bize merhamet dersi vermesin | CHP’ye DEM’li TİP’li isimlere tepki
ABD’den terör örgütü PKK’ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke’ye gönderildi | Pentagon’u koruyan sistem!
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’dan ötanazi açıklaması: Yanlış bilinenleri tek tek açıkladı! ’Uymayacağız’ diyen CHP’li belediyelere kötü haber: Hapis cezası var
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Kamala Harris’e bağış yağıyor: Trump ’91 milyon dolarlık vurgun’ dedi! Siyonist iş birliği ortaya çıktı: İlk adres yine Soros
Başkan Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesini yorumladı:Türkiye doğru yolda hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
Gizli Servis bir kez daha patladı! Dehşete düşüren ihmal yeni görüntülerde ortaya çıktı: Meğer Trump suikastçısı Crooks…
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Rum yönetimine üs resti: Gerekirse biz de kurarız
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
Ayasofya’nın ibadete açılışının üzerinden 4 yıl geçti: Milyonlar akın etti
SON DAKİKA