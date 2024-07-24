DAHA ÖNCE DE ZAM YAPTILAR

1 Temmuz 2023 tarihinde 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı son kararla 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 Tl olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu. Böylece tam bilet tutarına yüzde 40 zam yapılmış oldu.