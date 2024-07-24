Ayasofya’nın ibadete açılışının üzerinden 4 yıl geçti: Milyonlar akın etti

Aktürkoğlu, Ayasofya yeniden ibadete açıldıktan sonra yerli ve yabancı turistlerden büyük rağbet gördüğünü anlatarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldığı 24 Temmuz 2020'de itibaren 4 yıl boyunca yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi kabul etmiş. Ayasofya Camisi'nde hem yerli ve hem yabancı birçok ziyaretçiyi aralıksız olarak ağırlamaktayız." dedi.

İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ülkenin dört bir yanından gelenler olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinden de Müslüman ve gayrimüslim ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Aktürkoğlu, "Herkesin ilgisini çeken önemli tarihi mekanlardan bir tanesi. Ayasofya Camisi sezona göre, günlük ortalama 50 bin civarında ziyaret sayısına ulaşılıyor. Senelik ise yaklaşık 6-7 milyonu bulan ziyaretçi sayımız oluyor." diye konuştu.

Aktürkoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde günlük namaz vakitlerinin dışında İstanbul Müftülüğüne bağlı çeşitli etkinlikler de yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Örneğin; Ayasofya derslerimiz var, cumartesi ve pazar günleri özellikle Sahih-i Buhari dersleri, irşat dersleri, irfan dersleri, bunun haricinde kandil gecelerinde icra ettiğimiz özel programlar ve özellikle Kur'an kurslarımızda yetişen hafızlarımızın icazet merasimlerini de Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak yürüttüğümüz hafızlık projesinin icazet merasimlerini de Ayasofya'da yapmaktayız. Yılda iki defa icazet merasimini Ayasofya'da yapıyoruz."