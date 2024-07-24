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Ayasofya'nın ibadete açılışının üzerinden 4 yıl geçti: Milyonlar akın etti

86 yıl boyunca müze olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2024 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Zincirleri kırılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 4 yıl boyunca yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi kabul etti. İşte Ayasfoya'nın yeniden ibadete açılış süreci...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:42 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 12:09
Ayasofya’nın ibadete açılışının üzerinden 4 yıl geçti: Milyonlar akın etti

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Ayasofya'nın zincirleri 4 yıl önce kırıldı!

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl boyunca müze olarak kullanıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

2020'DE TARİHİ ADIM ATILDI
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI AYASOFYA İBADETE AÇILDI
Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kararnameyi aynı gün (10 Temmuz 2020) imzaladı.

86 YIL SONRA İLK CUMA KILINDI
Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla yeniden ibadet için kapılarını açtı.

Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına Başkan Erdoğan da katıldı.

Ayasofya 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı (24 Temmuz 2020)Ayasofya 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı (24 Temmuz 2020)

TARİHİ KARARIN ÜZERİNDEN 4 YIL GEÇTİ
Ayasofya'yı yeniden ibadete açılmasının üzerinden tam 4 yıl geçti.

4'ÜNCÜ YILA ÖZEL PAYLAŞIM
Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden de Ayasofya'nın açılışının 4'üncü yılına özel paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Zincirlerin kırıldığı günün 4'üncü yıl dönümü... Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi, 4 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından Ayasfoya'nın ibatede açılışına özel paylaşımBaşkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından Ayasfoya'nın ibatede açılışına özel paylaşım

MİLYONLAR AKIN ETTİ
Yerli ve yabancı turistler için çekim alanı olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılmasının üzerinden geçen 4 yılda yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden birisi olduğunu söyledi.

Ayasofya'nın fetihten sonra asırlarca Müslümanlara hizmet verdiğini belirten Aktürkoğlu, 4 yıl önce alınan kararla tekrar ibadete açıldığını hatırlattı.

Aktürkoğlu, Ayasofya yeniden ibadete açıldıktan sonra yerli ve yabancı turistlerden büyük rağbet gördüğünü anlatarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldığı 24 Temmuz 2020'de itibaren 4 yıl boyunca yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi kabul etmiş. Ayasofya Camisi'nde hem yerli ve hem yabancı birçok ziyaretçiyi aralıksız olarak ağırlamaktayız." dedi.

İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğluİstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ülkenin dört bir yanından gelenler olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinden de Müslüman ve gayrimüslim ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Aktürkoğlu, "Herkesin ilgisini çeken önemli tarihi mekanlardan bir tanesi. Ayasofya Camisi sezona göre, günlük ortalama 50 bin civarında ziyaret sayısına ulaşılıyor. Senelik ise yaklaşık 6-7 milyonu bulan ziyaretçi sayımız oluyor." diye konuştu.

Aktürkoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde günlük namaz vakitlerinin dışında İstanbul Müftülüğüne bağlı çeşitli etkinlikler de yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Örneğin; Ayasofya derslerimiz var, cumartesi ve pazar günleri özellikle Sahih-i Buhari dersleri, irşat dersleri, irfan dersleri, bunun haricinde kandil gecelerinde icra ettiğimiz özel programlar ve özellikle Kur'an kurslarımızda yetişen hafızlarımızın icazet merasimlerini de Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak yürüttüğümüz hafızlık projesinin icazet merasimlerini de Ayasofya'da yapmaktayız. Yılda iki defa icazet merasimini Ayasofya'da yapıyoruz."

CAMİDE 50 PERSONEL MİSAFİRLERE YARDIMCI OLUYOR
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen insanların Müslüman olmak için kendilerine başvurduğunu aktaran Aktürkoğlu, günlük ortalama bir veya iki kişinin ihtida merasimini camide yaptıklarını kaydetti.

Aktürkoğlu, Ayasofya'da hem irşat hem de teşrifat hizmetleri yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Diyanet personeli olarak burada 50 personelimiz var. Bunlardan bir kısmı teşrifat dediğimiz ziyaretçilerin cami adabına uygun ve namaz esnasında saf düzeninin alınması noktasında cemaatimize yönlendirme ve yardımcı oluyor. Onun haricinde de dini rehberlik yapan, özellikle yabancı turistlere yönelik İslam ile Ayasofya'nın kültürel ve dini yönlerinden bahseden cami rehberlerimiz var."

86 yıllık hasreti bitiren imza! Ayasofya 4 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı86 yıllık hasreti bitiren imza! Ayasofya 4 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı

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