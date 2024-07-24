RTÜK sapkın içerik "Sosis Partisi: Gıdatopya" için harekete geçti! Yaptırım uygulanacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyon yapımı gündeme aldı. Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurul, kararını oy birliğiyle verdi.
Dijital yayın platformu Amazon Prime'da yayınlanan bir animasyon filmi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Film, cinsel içerikli sahneleri nedeniyle tepki çekti.
"AHLAK DIŞI ÇARPIK İLİŞKİLER..."
"İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir." şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK Üyelerinin tamamının tepkisini çekti.
YASAL İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye katoloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon yapımı için yasal inceleme başlatıldığını duyurdu.