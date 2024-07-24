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RTÜK sapkın içerik "Sosis Partisi: Gıdatopya" için harekete geçti! Yaptırım uygulanacak!

Son dakika haberleri... Uluslararası yayıncı “Prime Video”da yer alan Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli animasyon sosyal medyada infiale neden oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),"Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapıma, oy birliğiyle yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:26 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 19:33
RTÜK sapkın içerik Sosis Partisi: Gıdatopya için harekete geçti! Yaptırım uygulanacak!

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyon yapımı gündeme aldı. Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurul, kararını oy birliğiyle verdi.

Dijital yayın platformu Amazon Prime'da yayınlanan bir animasyon filmi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Film, cinsel içerikli sahneleri nedeniyle tepki çekti.

"AHLAK DIŞI ÇARPIK İLİŞKİLER..."

"İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir." şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK Üyelerinin tamamının tepkisini çekti.

YASAL İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye katoloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon yapımı için yasal inceleme başlatıldığını duyurdu.

"ÜST SINIRDAN PARA CEZASI"

Yapılan müzakereler sonucunda "prime video" logolu ve "Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi" unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan inanç ve kültürel değerlerin hedef alındığını vurgulamıştı:

"Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor.

Uluslararası yayıncı "Prime Video"nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir."

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