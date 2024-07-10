86 yıllık hasreti bitiren imza! Ayasofya 4 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı

Ayasofya'nın zincirlerini kıran imzanın üzerinden 4 yıl geçti.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl boyunca müze olarak kullanıldı.