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86 yıllık hasreti bitiren imza! Ayasofya 4 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı

Zincirleri kıran imzanın üzerinden tam 4 yıl geçti. 86 yıl boyunca müze olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 10 Temmuz 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı imza ile yeniden ibadete açıldı.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 12:37 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 12:59
86 yıllık hasreti bitiren imza! Ayasofya 4 yıl önce bugün yeniden ibadete açıldı

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Ayasofya'nın zincirlerini kıran imzanın üzerinden 4 yıl geçti.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl boyunca müze olarak kullanıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i ŞerifiAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

2020'DE TARİHİ ADIM
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI AYASOFYA İBADETE AÇILDI
Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kararnameyi aynı gün (10 Temmuz 2020) imzaladı.

86 YIL SONRA İLK CUMA KILINDI
Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına Başkan Erdoğan da katıldı.

Ayasofya 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı (24 Temmuz 2020)Ayasofya 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı (24 Temmuz 2020)

TARİHİ KARARIN ÜZERİNDEN 4 YIL GEÇTİ
Ayasofya'yı yeniden ibadete açan imzanın üzerinden tam 4 yıl geçti.

Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan tarihi kararda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/16015, K:2020/2595 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir."

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