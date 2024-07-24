Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NELER KONUŞULDU
Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
MİRZİYOYEV'E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ
Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti.
Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.