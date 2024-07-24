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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkileri ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Mirziyoyev’in doğum gününü tebrik etti.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 11:45 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 12:04
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NELER KONUŞULDU
Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Mirziyoyev ile Başkan ErdoğanMirziyoyev ile Başkan Erdoğan

MİRZİYOYEV'E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ
Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti.

Mirziyoyev ile Başkan ErdoğanMirziyoyev ile Başkan Erdoğan

Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

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