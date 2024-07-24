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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 08:34 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 09:13
Esenyurt’ta zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

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D-100 kara yolunun Edirne istikameti Saadetdere mevkisinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Esenyurt'ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

ARAÇ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor.

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