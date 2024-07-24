Esenyurt’ta zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

D-100 kara yolunun Edirne istikameti Saadetdere mevkisinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Edirne istikameti Saadetdere mevkisinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ARAÇ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
Kaza nedeniyle kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken araç yoğunluğu yaşanıyor.