Son dakika: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde temizlik! 7 PKK’lı EX

Türkiye güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Bu kapsamda terörle etkin ve kararlı mücadele hız kesmeden sürüyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden Pençe operasyonlarında 'Kilit'in kapanmasına çok az bir süre kaldı.
Milli Savunma Bakanlığı son olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 3 Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Bakanlık gelişmeyi "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" notuyla duyurdu.
İşte MSB'den yapılan paylaşım:
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli...
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.