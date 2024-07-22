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Son dakika: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde temizlik! 7 PKK'lı EX

Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 3 PKK’lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma bakanlığı gelişmeyi "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" notuyla duyurdu.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 13:53 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 14:06
Son dakika: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde temizlik! 7 PKK’lı EX

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Milli Savunma Bakanlığı son olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 3 Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde temizlik! 7 PKK'lı EX


Bakanlık gelişmeyi "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" notuyla duyurdu.



İşte MSB'den yapılan paylaşım:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli...

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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