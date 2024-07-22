Son dakika: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde temizlik! 7 PKK’lı EX

Türkiye güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Bu kapsamda terörle etkin ve kararlı mücadele hız kesmeden sürüyor.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden Pençe operasyonlarında 'Kilit'in kapanmasına çok az bir süre kaldı.