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Yunanistan'ın ölüme ittiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı! Görüntüler İHA kamerasında

Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası’nın kuzeyinde kalan bölgede ölüme ittiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı Yunan mezaliminin görüntülerini yayımladı.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 11:46 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 11:49
Yunanistan’ın ölüme ittiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı! Görüntüler İHA kamerasında

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Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede ölüme ittiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi.

Yunanistan'ın ölüme ittiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı!

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

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