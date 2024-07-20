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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 12:49 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 13:00
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon: 19 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

19 terörist etkisiz hale getirildi!

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!

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