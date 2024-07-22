İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in babası olay yerine geldi! Başkan Erdoğan'a teşekkür sorumlulara tepki: "Hepimiz takipçisiyiz"

Özge Ceren Deniz

Olaydan önce kızıyla telefon görüşmesi yaptığını, kızının kendisine biraz hava almak için dolaşacağını söylediğini aktaran Abi, şunları kaydetti:

"Olay günü 14.45'te bir telefon görüşmemiz oldu. Biraz dolaşacağını söyledi, daha sonra polisin aramasıyla haberim oldu. Tanımadığı bir insan yardım etti benim çocuğuma. Kızım gezmeye çıkıyor, buradan geçerken çocuk düşüyor, İnanç bey de onu kurtarmak için yardım etmeye çalışıyor o da rahmetli oluyor." diye konuştu.

İnanç Öktemay'ın ailesine de başsağlığı dileğinde bulunan Abi, "Buradan benim kızımı kurtarmaya çalışan İnanç Bey'in de ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. Buradaki esnaf arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çocuğumu kurtarmaya çalışmışlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar, sağ olsunlar." diye konuştu.

Kurum ve kuruluşların işini sağlam yapması gerektiğini ifade eden Abi, "İnsanlar, elektrik firması da olsun, belediye de olsun bir iş yaparken işini sağlam yapsın, insanları düşünsün, keselerini düşünmesinler." dedi.