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İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in babası olay yerine geldi! Başkan Erdoğan'a teşekkür sorumlulara tepki: "Hepimiz takipçisiyiz"

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, olayda kusuru olan kişi, kurum ve kuruluşların yargılanmasını istedi. Abi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da olayla ilgilendiği için teşekkür ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, olayla ilgilendiler. Sağ olsunlar." dedi. Olayla ilgili 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 15:14 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 15:31
İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz’in babası olay yerine geldi! Başkan Erdoğan’a teşekkür sorumlulara tepki: Hepimiz takipçisiyiz

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in babası, olayda kusuru olan kişi, kurum ve kuruluşların yargılanmasını istedi.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin aileler adaletin yerini bulmasını istiyor.

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve amcası Veli AbiÖzge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve amcası Veli Abi

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi (51), kızının ve ona yardım etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay'ın yaşamını yitirdiği sokağa geldi.

Duygulu anlar yaşayan baba, kızına yardım etmeye çalışan esnafı da ziyaret ederek, teşekkür etti.

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi


Canının yandığını söyleyen baba Ahmet Abi, "Osmaniye'den olay yerini görmeye geldim. İnsanın yüreği burkuluyor, dayanamıyorsun çok zor bir durum." dedi.

Abi, sorumluların kasıtla yargılanmasını istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Benim evladım gitti. Bizim canımız yanıyor. Olayda kusuru olan bütün kişi, kurum ve kuruluşların hepsinin yargılanmasını istiyorum. Hafif sebeplerle değil kastla yargılanmalarını istiyorum. Bunu gerekli yerlere de söyledim. Ülkemize de bildirmek istiyorum, insanlarımız da bilsin. Başka insanlar ölmesin." diye konuştu.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE OSMANİYE'YE DÖNECEKTİ
Abi, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi olan kızı Özge Ceren Deniz'in bir gün önce pediatri sınavı olduğunu, sınavlarını bitirdikten sonra birkaç gün içinde memleketi Osmaniye'ye dönmeyi planladığını söyledi.

Özge Ceren DenizÖzge Ceren Deniz

Olaydan önce kızıyla telefon görüşmesi yaptığını, kızının kendisine biraz hava almak için dolaşacağını söylediğini aktaran Abi, şunları kaydetti:

"Olay günü 14.45'te bir telefon görüşmemiz oldu. Biraz dolaşacağını söyledi, daha sonra polisin aramasıyla haberim oldu. Tanımadığı bir insan yardım etti benim çocuğuma. Kızım gezmeye çıkıyor, buradan geçerken çocuk düşüyor, İnanç bey de onu kurtarmak için yardım etmeye çalışıyor o da rahmetli oluyor." diye konuştu.

İnanç Öktemay'ın ailesine de başsağlığı dileğinde bulunan Abi, "Buradan benim kızımı kurtarmaya çalışan İnanç Bey'in de ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. Buradaki esnaf arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çocuğumu kurtarmaya çalışmışlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar, sağ olsunlar." diye konuştu.

Kurum ve kuruluşların işini sağlam yapması gerektiğini ifade eden Abi, "İnsanlar, elektrik firması da olsun, belediye de olsun bir iş yaparken işini sağlam yapsın, insanları düşünsün, keselerini düşünmesinler." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Abi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da olayla ilgilendiği için teşekkür ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, olayla ilgilendiler. Sağ olsunlar." dedi.

Amca Veli Abi ise sorumluların yargı önünde hesap vermesini istediklerini belirterek, "Bir tıp öğrencisi kolay yetişmiyor. Maalesef tedbirsizlik sonucu yeğenimizi kaybettik. Diğer hayatını kaybeden kardeşime ve yeğenime Allah'tan rahmet diliyorum. Ama görevlilerin, sorumluların bir an önce yargı önünde hesap vermesini istiyorum." dedi.

KUSURU BULUNAN HERKESİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ
Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek, iki acılı ailenin buluşarak başsavcıyla görüştüğünü, ardından olayın meydana geldiği yeri görmeye geldiklerini söyledi.

Olayın takipçisi olduklarını belirten Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Özge Ceren Deniz'in ailesi Osmaniye'de yaşadığı için babası ancak bugün gelebildi. Sabah geldiğinde önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gittik, dosyayı takip eden başsavcı vekilimiz ve başsavcımızla ailecek görüştük. Vefat eden İnanç Öktemay'ın da ailesiyle birlikte hep beraber dosyayla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu olayla ilgili, her iki ölümle ilgili olayda kusuru bulunan en az bir ihmali olan, en az bir kusuru olan tüm kişilerin en üstten cezalandırılması için ne gerekiyorsa bu işin peşindeyiz, hepimiz takipçisiyiz.

Çocuklarımızın pisi pisine hayatları gitti, kızımız Özge Ceren Deniz tıp fakültesi beşinci sınıf öğrencisiydi. Yüzlerce, binlerce hayat kurtarmak için, doktor olmak için çaba sarf ediyordu ama maalesef ki çok basit bir olayda bir ihmalden dolayı hayatı sonlandı."

OLAY VE SORUŞTURMA
Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş bunlardan 3'ü yakalanırken 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki kurumun da ihmali var

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