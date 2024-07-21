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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 16:53 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 17:53
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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