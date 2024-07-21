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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin %446'lık fahiş su zammı isyan ettirdi: "Gerçek yüzlerini gösterdiler"

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 5 metreküpe kadar 1 lira 83 kuruş olan suyun birim fiyatını 10 TL'ye yükselterek tamı tamına %446 zam yaptı. Fahiş zamma tepki gösteren Antalyalılar, "Artık insanlar musluğa dokunmaya korkar hale geldi. Hani bunlar fakir fukara, işçi dostu idi. Gerçek yüzlerini gösterdiler", "Sosyal demokratlık buysa, ne diyelim" yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 08:05 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 08:18
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin %446’lık fahiş su zammı isyan ettirdi: Gerçek yüzlerini gösterdiler

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Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu, önceki gün Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Mecliste 5 gündem maddesi görüşüldü.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BöcekCHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Gündem maddeleri arasında su israfının önüne geçilmesi, su tüketimi artması ile birlikte yapılan yatırım miktarının yüksek olması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik fiyatlarına yüzde 38-50 oranında yapılan zam ile üretim-dağıtım maliyetlerinin artması gibi nedenlerden dolayı 2024 yılı Su Tarifeleri Cetvellerinin güncellenmesi ile ilgili Abone İşleri Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı, AK Parti gurubunun ret oyuna rağmen, oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel KuruluCHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu


CUMHURİYET TARİHİNE GEÇTİ

Kararla birlikte, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zamla 10 TL oldu. 20,47 TL olan 06-20 metreküp su fiyatı aynı kaldı. 20 metreküp üzeri 33,56 TL olan birim fiyatı ise 21-40 metreküp olarak düzenlenerek 50,34 TL oldu. 40 metreküp üzeri ise 71,93 TL olarak belirlendi. Mesken ve ofislerde 20 metreküpe kadar 20,47 TL olan birim fiyatı aynı kaldı. 20 metre küp üzeri ise 33,56 TL'den yüzde 24 zam yapılarak 71,93 TL oldu.

Zammın önümüzdeki aydan itibaren uygulanacağı öğrenildi.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BöcekCHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

CHP YÖNETİMİNE TEPKİ BÜYÜK: GERÇEK YÜZLERİNE GÖSTERDİLER

SABAH'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Suya yüzde 446 zammı duyan Antalyalılar, sert tepki gösterdi.



Vatandaşlardan Hami Bulut, "CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşı hiç düşünmeden suya yüzde 446 zam yaptı. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki ay insanlar ortalama 2 bin ile 3 bin lira arası su parası ödeyecek. Bu inanılmaz bir rakam. Artık insanlar musluğa dokumayı korkar hale geldi. Hani bunlar fakir fukara, işçi dostu idi. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Bu zam kabul edilemez. Geri alınmalı" dedi.




DAĞDAN GELEN MASRAFSIZ SUYA, BU ZAM ÇOK YÜKSEK

Mustafa Mustafaoğulları'nın tepkisi ise "Bu sıcakta insanlar, günde 3-4 kez duş almak zorunda kalıyor. Dağdan gelen masrafsız suya, bu zam çok yüksek. Sosyal demokratlık buysa, ne diyelim" paylaşımıyla oldu.

Antalya Belediyesinden suya yüzde 446 oranında zam!Antalya Belediyesinden suya yüzde 446 oranında zam!
Antalya Belediyesi'nden suya yüzde 446 oranında zam!

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CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin %446’lık fahiş su zammı isyan ettirdi: Gerçek yüzlerini gösterdiler
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