CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin %446'lık fahiş su zammı isyan ettirdi: "Gerçek yüzlerini gösterdiler"

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gündem maddeleri arasında su israfının önüne geçilmesi, su tüketimi artması ile birlikte yapılan yatırım miktarının yüksek olması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik fiyatlarına yüzde 38-50 oranında yapılan zam ile üretim-dağıtım maliyetlerinin artması gibi nedenlerden dolayı 2024 yılı Su Tarifeleri Cetvellerinin güncellenmesi ile ilgili Abone İşleri Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı, AK Parti gurubunun ret oyuna rağmen, oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu





CUMHURİYET TARİHİNE GEÇTİ



Kararla birlikte, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zamla 10 TL oldu. 20,47 TL olan 06-20 metreküp su fiyatı aynı kaldı. 20 metreküp üzeri 33,56 TL olan birim fiyatı ise 21-40 metreküp olarak düzenlenerek 50,34 TL oldu. 40 metreküp üzeri ise 71,93 TL olarak belirlendi. Mesken ve ofislerde 20 metreküpe kadar 20,47 TL olan birim fiyatı aynı kaldı. 20 metre küp üzeri ise 33,56 TL'den yüzde 24 zam yapılarak 71,93 TL oldu.



Zammın önümüzdeki aydan itibaren uygulanacağı öğrenildi.