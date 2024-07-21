Yollarda haftanın Z raporu! 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi... 400 bin 980 araca ve sürücüye işlem yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı. 214 SÜRÜCÜYE 'ÇAKAR' İŞLEMİ



Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi.