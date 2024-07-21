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Yollarda haftanın Z raporu! 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi... 400 bin 980 araca ve sürücüye işlem yapıldı

Türkiye yollarında 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi. 400 bin 980 araca ve sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 10:19 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 10:20
Yollarda haftanın Z raporu! 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi... 400 bin 980 araca ve sürücüye işlem yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

214 SÜRÜCÜYE 'ÇAKAR' İŞLEMİ

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi.




Hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 400 bin 980 araca/sürücüye işlem yapıldı."



"YOLLAR SİZLERİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR"

Paylaşımında trafik ekiplerinin denetimlerine ait görüntülere de yer veren Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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