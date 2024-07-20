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Son dakika: Adana Aladağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD Kandilli son depremler

Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 06:05 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 06:56
Son dakika: Adana Aladağ’da 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD Kandilli son depremler

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Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adana'da deprem!



Sarsıntı yerin 9.26 km derinliğinde gerçekleşti.
Haritada depremin merkez üssüHaritada depremin merkez üssü


İşte depreme dair tüm detaylar:


Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Aladağ (Adana)



Tarih:2024-07-21

Saat:05:55:08 TSİ

Enlem:37.65056 N

Boylam:35.38722 E

Derinlik:9.26 km



KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak paylaştı.




SON DEPREMLER LİSTESİ
21-07-2024 05:55:08 37.6506 35.3872 9.26 MW 4.1 Aladağ (Adana) 633794
21-07-2024 04:07:23 38.265 38.7567 10.99 ML 2.9 Pütürge (Malatya) 633793
21-07-2024 03:46:50 40.3353 43.2694 7.32 ML 1.1 Digor (Kars) 633792
21-07-2024 03:45:10 41.3675 33.5417 7 ML 1.0 Merkez (Kastamonu) 633791
21-07-2024 03:36:54 39.5811 28.0039 11.17 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir) 633790
21-07-2024 03:35:56 38.2564 38.7508 11.23 ML 3.2 Pütürge (Malatya) 633786
21-07-2024 03:28:59 37.9442 36.4875 6.99 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 633788
21-07-2024 03:28:01 37.2667 37.0514 11.76 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 633787
21-07-2024 03:15:48 38.5586 38.0422 6.93 ML 1.2 Yazıhan (Malatya) 633789
21-07-2024 02:49:27 39.9928 38.8553 6.9 ML 1.2 Refahiye (Erzincan) 633785
21-07-2024 02:47:15 37.8222 35.7378 16.19 ML 1.0 Feke (Adana) 633784
21-07-2024 02:24:48 36.7067 36.5036 9.01 ML 1.3 Hassa (Hatay) 633783
21-07-2024 02:11:00 40.3917 27.1747 6.99 ML 1.7 Biga (Çanakkale) 633782
21-07-2024 02:02:54 39.5469 28.0189 7.02 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir) 633781
21-07-2024 01:58:44 37.9297 36.3908 7.1 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 633780
21-07-2024 01:50:11 40.7917 33.8625 19.98 ML 1.0 Yapraklı (Çankırı) 633778

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