Sarsıntı yerin 9.26 km derinliğinde gerçekleşti.
|21-07-2024 05:55:08
|37.6506
|35.3872
|9.26
|MW
|4.1
|Aladağ (Adana)
|633794
|21-07-2024 04:07:23
|38.265
|38.7567
|10.99
|ML
|2.9
|Pütürge (Malatya)
|633793
|21-07-2024 03:46:50
|40.3353
|43.2694
|7.32
|ML
|1.1
|Digor (Kars)
|633792
|21-07-2024 03:45:10
|41.3675
|33.5417
|7
|ML
|1.0
|Merkez (Kastamonu)
|633791
|21-07-2024 03:36:54
|39.5811
|28.0039
|11.17
|ML
|1.1
|Altıeylül (Balıkesir)
|633790
|21-07-2024 03:35:56
|38.2564
|38.7508
|11.23
|ML
|3.2
|Pütürge (Malatya)
|633786
|21-07-2024 03:28:59
|37.9442
|36.4875
|6.99
|ML
|1.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|633788
|21-07-2024 03:28:01
|37.2667
|37.0514
|11.76
|ML
|1.6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|633787
|21-07-2024 03:15:48
|38.5586
|38.0422
|6.93
|ML
|1.2
|Yazıhan (Malatya)
|633789
|21-07-2024 02:49:27
|39.9928
|38.8553
|6.9
|ML
|1.2
|Refahiye (Erzincan)
|633785
|21-07-2024 02:47:15
|37.8222
|35.7378
|16.19
|ML
|1.0
|Feke (Adana)
|633784
|21-07-2024 02:24:48
|36.7067
|36.5036
|9.01
|ML
|1.3
|Hassa (Hatay)
|633783
|21-07-2024 02:11:00
|40.3917
|27.1747
|6.99
|ML
|1.7
|Biga (Çanakkale)
|633782
|21-07-2024 02:02:54
|39.5469
|28.0189
|7.02
|ML
|1.3
|Bigadiç (Balıkesir)
|633781
|21-07-2024 01:58:44
|37.9297
|36.3908
|7.1
|ML
|1.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|633780
|21-07-2024 01:50:11
|40.7917
|33.8625
|19.98
|ML
|1.0
|Yapraklı (Çankırı)
|633778