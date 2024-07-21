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Antalya Belediyesi'nden suya yüzde 446 oranında zam!

Antalya Belediyesi, suya yüzde 446 oranında zam yaptı. Vatandaşlar isyan bayrağını açtı. “Musluğa dokunmaya korkar olduk. Suyunu çıkardınız” diyerek zammın geri alınması için çağrı yaptı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Antalya Belediyesi’nden suya yüzde 446 oranında zam!

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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu, Başkan Muhittin Böcek başkanlığında toplandı. 2024 yılı Su Tarifeleri masaya yatırıldı. AK Parti grubunun ret oyuna rağmen, suya zam yapılması oy çokluğu ile onaylandı. Buna göre meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı, yüzde 446 zamla 10 TL'ye çıktı. 20,47 TL olan 06-20 metreküp su fiyatı aynı kaldı. 20 metreküp üzeri 33,56 TL olan birim fiyatı ise 21-40 metreküp olarak düzenlenerek 50,34 TL'ye fırladı. Zammın önümüzdeki aydan itibaren uygulanacağı vurgulandı.

FATURA 2-3 BİN LİRA
Bu zammı duyan Antalyalılar, isyan bayrağını açtı. Hami Bulut, "Bu demek oluyor ki önümüzdeki ay insanlar ortalama 2 bin ile 3 bin lira arası su parası ödeyecek. Artık insanlar musluğa dokunmaya korkar hale geldi. Hani bunlar fakir fukara, işçi dostu idi. Gerçek yüzlerini gösterdiler" ifadesini kullandı...

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