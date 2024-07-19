Timur Cihantimur’a tutuklu bulunduğu birimde saldırı! Dudağını patlatıp dişlerini kırdılar! Avukatlarından tahliye talebi: Güvenli bir yer değil

Timur Cihantimur, 1 Mart günü İstanbul'da ölümlü kazaya sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.
Timur Cihantimur, 1 Mart günü İstanbul'da ölümlü kazaya sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.
Türkiye tarafından haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul 106 gün sonra Boston'da yakalandı.
ÇOCUK GÖZALTI MERKEZİNE NAKLEDİLDİ
Cihantimur, New Jersey eyaletinin Newark kentindeki Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi.
SALDIRIYA UĞRADI! DUDAĞI PATLADI DİŞLERİ KIRILDI
Timur Cihantimur saldırıya uğradı. Mahkeme dosyasına Cihantimur'un avukatı tarafından sunulan "Acil Tahliye Talebi" dilekçesinde saldırının detaylarına yer verildi. Avukat Victoria Kelleher dilekçede, Cihantimur'un 3 çocuk tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiğini, yüzüne yumruk darbeleri aldığını, kafasına vurulduğunu, dudağının patladığını ve dişlerinin kırıldığını belirtti.
Dilekçede saldırının gerekçesine ilişkin de açıklama yapan Avukat, Cihantimur'un telefon kuyruğunda beklerken sebepsiz yere saldırıya uğradığını ifade etti. Avukat Kelleher, telefon sırası Cihantimur'a geldiğinde diğer mahkumlardan birinin telefonu kendisinin kullanacağını belirtmesi üzerine saldırının gerçekleştiğini mahkeme dilekçesine ekledi.
"GÜVENLİ BİR YER DEĞİL"
Avukat Kelleher dilekçesinde tutuklu Timur Cihantimur'un derhal serbest bırakılarak teyzesi ve amcasının gözetimine verilmesini istedi.
Dilekçede Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ile telefon görüşmesi yapamadığını belirten Avukat Kelleher, tesisin yurtdışı aramalara da kolaylık göstermediğini ifade etti.
Kelleher, bunun müvekilinde ciddi psikolojik sorunlara sebep olduğunu vurguladı. Kelleher dilekçede, "Newark'taki ciddi suçları nedeniyle kefaletle serbest bırakılmayan tutukluları barındıran bu tesis Cihantimur için güvenli bir yer değil. Değişen şartlara dayalı yeni endişeler göz önüne alınarak Cihantimur'un serbest bırakılmasını acilen talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
"AĞLAMAKLI VE ENDİŞELİ"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde avukatları Cihantimur'un nakledildiği Newark'taki ceza yerleşkesinde, ağlamaklı ve endişeli bir halde olduğunu belirterek, "Neden buraya nakledildiği konusunda kafası karışık. Bizleri aramak için çok sayıda talepte bulunduğunu ve tüm taleplerinin reddedildiğini söyledi. Güvenliğinden endişe duyduğunu ve bir infaz koruma memurunun kendisine 6. Ünite'de olduğu için şanslı olduğunu çünkü başka bir ünitede ırkından dolayı saldırıya uğrayacağını söylediğini ifade etti. Manson'da tüm güncel aşıları olmasına rağmen COVID nedeniyle Newark'ta daha fazla izolasyona katlanmak zorunda kaldığını anlattı" demişti.