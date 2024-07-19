Timur Cihantimur’a tutuklu bulunduğu birimde saldırı! Dudağını patlatıp dişlerini kırdılar! Avukatlarından tahliye talebi: Güvenli bir yer değil





"AĞLAMAKLI VE ENDİŞELİ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde avukatları Cihantimur'un nakledildiği Newark'taki ceza yerleşkesinde, ağlamaklı ve endişeli bir halde olduğunu belirterek, "Neden buraya nakledildiği konusunda kafası karışık. Bizleri aramak için çok sayıda talepte bulunduğunu ve tüm taleplerinin reddedildiğini söyledi. Güvenliğinden endişe duyduğunu ve bir infaz koruma memurunun kendisine 6. Ünite'de olduğu için şanslı olduğunu çünkü başka bir ünitede ırkından dolayı saldırıya uğrayacağını söylediğini ifade etti. Manson'da tüm güncel aşıları olmasına rağmen COVID nedeniyle Newark'ta daha fazla izolasyona katlanmak zorunda kaldığını anlattı" demişti.

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