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Timur Cihantimur New Jersey’e nakledildi! Şartları yine beğenmedi! Avukatlarından flaş talep: Akıl sağlığı riske atıldı

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a oradan ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, Boston'da yakalanmıştı. Çocuk rehabilitasyon merkezinde tutuklu bulunan Cihantimur Connecticut'taki ıslahevinden New Jersey'deki bir başka merkeze nakledildi. Cihantimur'un avukatları nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürerek, yeni merkezin şartlarının daha kötü olduğundan şikayet etti. Mahkeme heyeti Cihantimur için 18 Temmuz'a kadar süre verdi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 11:51 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 12:02
Timur Cihantimur New Jersey’e nakledildi! Şartları yine beğenmedi! Avukatlarından flaş talep: Akıl sağlığı riske atıldı

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Timur Cihantimur, 1 Mart günü İstanbul'da ölümlü kazaya sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un kaçış görüntüsü.Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un kaçış görüntüsü.

Türkiye tarafından haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul 106 gün sonra Boston'da yakalandı.

ABD'de yargılanmalarına devam edilen ikiliden Cihantimur, tahliye talebinde bulunarak cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. Hakim, tahliye talebini reddederken, değişim isteğini ise kabul etti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anlarına ilişkin fotoğraf.Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanma anlarına ilişkin fotoğraf.

Cihantimur, New Jersey eyaletinin Newark kentindeki Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi.

ŞARTLAR DAHA KÖTÜ
Buradaki şartları da beğenmeyen Cihantimur, koşulları "çok daha kötü" olarak tanımladı.

Timur Cihantimur'un dah önce kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.Timur Cihantimur'un dah önce kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.

CİNSEL TACİZ VE İSTİSMARLA ANILIYOR
Cihantimur'un avukatları Victoria Kelleher ile Martin G. Weinberg mahkemeye sunduğu son dilekçede, müvekkillerinin 12 Temmuz'da nakledildiği Newark'taki çocuk gözetim merkezinin şartlarının bir önceki tutulduğu yerden daha kötü olduğunu, Cihantimur'un cinsel taciz gibi istismarlarla anılan bu yerde tutulmaması gerektiğini kaydetti.

Cihantimur, yeni nakledildiği çocuk gözaltı merkezi.Cihantimur, yeni nakledildiği çocuk gözaltı merkezi.

Avukatları Cihantimur ile tüm girişimlerine rağmen ancak Pazar günü yüz yüze görüşebildiklerini belirtti.

AKIL SAĞLIĞI RİSKE ATILDI
Cihantimur'un daha önce tutulduğu Manson'dan Newark'a nakledilmesinin hapsedilme koşullarını kötüleştirdiğini, müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını, sadece şu anda acı çekmekle kalmadığı, aynı zamanda göreceli izolasyon ve istismar korkusu nedeniyle sürekli acı çekmeye devam edeceği kaydedildi.

6. ÜNİTEDE OLDUĞU İÇİN ŞANSLI
Avukatları Cihantimur'un nakledildiği Newark'taki ceza yerleşkesinde, ağlamaklı ve endişeli bir halde olduğunu belirterek, "Neden buraya nakledildiği konusunda kafası karışık. Bizleri aramak için çok sayıda talepte bulunduğunu ve tüm taleplerinin reddedildiğini söyledi. Güvenliğinden endişe duyduğunu ve bir infaz koruma memurunun kendisine 6. Ünite'de olduğu için şanslı olduğunu çünkü başka bir ünitede ırkından dolayı saldırıya uğrayacağını söylediğini ifade etti. Manson'da tüm güncel aşıları olmasına rağmen COVID nedeniyle Newark'ta daha fazla izolasyona katlanmak zorunda kaldığını anlattı" dedi.

Savunma avukatları, Cihantimur'un Massachusetts eyaletinde ve Boston Federal Mahkemesi'ne yakın, güvenli bir çocuk ceza yerleşkesi olan Gençlik Hizmetleri Departmanı'na nakli ya da alternatif olarak tutuksuz yargılanmasıyla ilgili daha önce yaptıkları başvurunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

BOSTON'A 5 SAATLİK UZAKLIKTA
Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin daha önce hiçbir suç geçmişi bulunmadığını yeniden hatırlatıp, nakledildiği Newark kentindeki Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'nde tutulan sanıkların yaşlarının 18 ile 21 arasında değiştiğini ve duruşmaların yapıldığı Boston'a 5 saatlik bir mesafede olduğunu kaydetti.

18 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ
Mahkeme, Cihantimur'un Newark yerine Manson'da kalmayı tercih edip etmediğini 18 Temmuz'a kadar bildirmesini talep etti.

Öte yandan tutuklu Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ile ilgili karar duruşmasının 10-11 ya da 13 Eylül'de görülmesi bekleniyor.

Cihantimur'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava sürecinde bir sonraki duruşmanın 15 Ekim'de olması öngörülüyor.

Timur ve annesi Eylem Tok, 13 Ağustos'a kadar iade gerekçelerini savcılığa verecek.

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