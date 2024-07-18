Timur Cihantimur New Jersey’e nakledildi! Şartları yine beğenmedi! Avukatlarından flaş talep: Akıl sağlığı riske atıldı

CİNSEL TACİZ VE İSTİSMARLA ANILIYOR Cihantimur'un avukatları Victoria Kelleher ile Martin G. Weinberg mahkemeye sunduğu son dilekçede, müvekkillerinin 12 Temmuz'da nakledildiği Newark 'taki çocuk gözetim merkezinin şartlarının bir önceki tutulduğu yerden daha kötü olduğunu, Cihantimur'un cinsel taciz gibi istismarlarla anılan bu yerde tutulmaması gerektiğini kaydetti.

AKIL SAĞLIĞI RİSKE ATILDI Cihantimur'un daha önce tutulduğu Manson'dan Newark 'a nakledilmesinin hapsedilme koşullarını kötüleştirdiğini, müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını, sadece şu anda acı çekmekle kalmadığı, aynı zamanda göreceli izolasyon ve istismar korkusu nedeniyle sürekli acı çekmeye devam edeceği kaydedildi.

Avukatları Cihantimur ile tüm girişimlerine rağmen ancak Pazar günü yüz yüze görüşebildiklerini belirtti.

6. ÜNİTEDE OLDUĞU İÇİN ŞANSLI Avukatları Cihantimur'un nakledildiği Newark 'taki ceza yerleşkesinde, ağlamaklı ve endişeli bir halde olduğunu belirterek, "Neden buraya nakledildiği konusunda kafası karışık. Bizleri aramak için çok sayıda talepte bulunduğunu ve tüm taleplerinin reddedildiğini söyledi. Güvenliğinden endişe duyduğunu ve bir infaz koruma memurunun kendisine 6. Ünite'de olduğu için şanslı olduğunu çünkü başka bir ünitede ırkından dolayı saldırıya uğrayacağını söylediğini ifade etti. Manson'da tüm güncel aşıları olmasına rağmen COVID nedeniyle Newark'ta daha fazla izolasyona katlanmak zorunda kaldığını anlattı" dedi.

Savunma avukatları, Cihantimur'un Massachusetts eyaletinde ve Boston Federal Mahkemesi'ne yakın, güvenli bir çocuk ceza yerleşkesi olan Gençlik Hizmetleri Departmanı'na nakli ya da alternatif olarak tutuksuz yargılanmasıyla ilgili daha önce yaptıkları başvurunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

BOSTON'A 5 SAATLİK UZAKLIKTA

Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin daha önce hiçbir suç geçmişi bulunmadığını yeniden hatırlatıp, nakledildiği Newark kentindeki Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'nde tutulan sanıkların yaşlarının 18 ile 21 arasında değiştiğini ve duruşmaların yapıldığı Boston'a 5 saatlik bir mesafede olduğunu kaydetti.