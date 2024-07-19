AFAD duyurdu: Marmara 4.1’le sallandı! Sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber ekranlarında açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD ) yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Balıkesir açıklarında saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

"OLUMSUZ DURUM YOKTUR"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Deprem Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk, canlı yayında 4,1'lik depremi değerlendirdi.

Marmara Adası'nın önünde gerçekleşen bir deprem bu. Balıkesir denince karardaymış diye algılanıyor ancak bu Marmara Denizi içerisinde gerçekleşen bir deprem. Bu Kuzey Anadolu Fayı üzerinde beklenen büyüklükte bir deprem. Bunlar normal depremlerdir.

ALTINI ÇİZE ÇİZE HATIRLATIYOR VE UYARIYOR

Bu bölgede daha önce 1912 yılında kırılan Saros Fayı var. Biraz daha kuzeyinde Tekirdağ Çukuru var. Orası da kırıldı. Buradan bir şey çıkarmak zor. Ancak şunu söyleyeyim, burası Marmara Denizi'nin hareketli olduğunu deprem ürettiğini altını çize çize hatırlatıyor ve uyarıyor. Esas kırılacak yer burası değil. İstanbul'un Büyükçekmece'nin önünden Marmara Ereğlisi'ne kadar olan yaklaşık 120 km boyunca bir yerin kırılmasını bekliyoruz. Büyük bir deprem bekleniyor Marmara Denizi'nde.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Her deprem bir depremi tetikler. Burası Marmara Denizi'nin çukur içerisinde olan bir deprem orada mikro kırıklar hareket ediyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı.