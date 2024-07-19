Pençe-Kilit’ten acı haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu

Teröristlere dar edilen Pençe-Kilit bölgesinden bu kez acı haber geldi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlık, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, icra edilen Arama Tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem DEMİRKAN'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olduğunu duyurdu.
Açıklama bakanlığın resmi hesabından yayınlandı:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihinde, icra edilen Arama Tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem DEMİRKAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan merhum şehide rahmet, ailesine başsağlığı diledi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehadete eren Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman askerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehadet mertebesine ulaştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sözlerine 'milletimizin başı sağ olsun' diyerek başladığı paylaşımında şehit Piyade Yarbay için paylaşımda bulundu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 4 Temmuz 2024 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem DEMİRKAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun.